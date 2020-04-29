Экономика

17:53 29.04.2020

"Нова Пошта" в период карантина будет доставлять лекарства из apteka24 бесплатно

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"Нова Пошта" в период карантина будет доставлять лекарства из apteka24 бесплатно

Группа компаний "Нова Пошта" и интернет-аптека apteka24 запустили совместный проект по бесплатной доставке лекарств на период карантина, говорится в сообщении "Нова Пошта" в среду.

Заказы принимаются круглосуточно, оплатить их можно заранее на сайте или при получении. Доставка будет осуществляться курьерами "Нова Пошта" до двери заказчика, в ближайшее отделение или в почтоматы.

"Карантин продолжается, эпидемия идет к своему пику, и призыв оставаться дома сейчас актуален как никогда. Для нашей компании важно обеспечить потребности каждого в товарах первой необходимости в условиях самоизоляции, в первую очередь в лекарствах", - прокомментировал СЕО "Нова Пошта" Александр Бульба.

Как сообщалось, ранее "Нова Пошта" ввела услугу ускоренного обслуживания клиентов на улице.

"Нова Пошта" со 2 апреля начала сотрудничество с "Аптекой 9-1-1" в организации доставки лекарств.

Ранее Кабмин разрешил операторам почтовой связи доставлять лекарственные средства.

Теги: #нова_пошта #доставка #аптека
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