Экономика

17:48 29.04.2020

"Сильпо" запустило доставку продуктов на дом в крупных городах

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"Сильпо" запустило доставку продуктов на дом в крупных городах

Сеть продуктовых супермаркетов "Сильпо", входящая в торгово-промышленную группы Fozzy Group, расширяет услугу доставки продуктов на дом на крупные города, сообщила пресс-служба компании.

Согласно пресс-релизу, сеть "Сильпо" запустила доставку в Киеве, Днепре, Харькове, Одессе, Львове и областных центрах. К сервису доставки присоединились также Винница, Запорожье, Ивано-Франковск, Полтава, Сумы, Житомир, Черкассы, Чернигов, Черновцы, Николаев и Херсон.

Ранее доставка из супермаркетов "Сильпо" была запущена в 45 небольших населенных пунктах.

Сеть продовольственных супермаркетов "Сильпо" основана в 1998 году. По состоянию на апрель-2020 насчитывает 260 магазинов, включая четыре деликатес-маркета Le Silpo.

Fozzy Group – один из крупнейших украинских ритейлеров с около 690 торговыми точками на всей территории страны. По состоянию на 2019 год общая площадь магазинов Fozzy Group составляла более 1 млн кв. м.

Теги: #сильпо #доставка
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