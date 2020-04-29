Бюджетное возмещение НДС будет разблокировано в среду - глава Минфина

Бюджетное возмещение налога на добавленную стоимость (НДС) украинским компаниям будет разблокировано в среду, сообщил министр финансов Сергей Марченко.

"Есть вопрос некоторой задержки с возмещением (НДС – ИФ), но все эти вопросы сегодня будут решены", - сказал он в ходе онлайн-заседания комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики в среду.

Задержку с возмещением указанного налога министр пояснил возникшими "вопросами к реестрам, которые были поданы в казначейство".

"Сегодня все эти вопросы будут решены. Думаю, возмещение НДС будет разблокировано", - сказал Марченко.

Ранее сообщалось, что Государственная казначейская служба Украины вновь задерживает своевременное бюджетное возмещение НДС компаниям и предприятиям за поставленную на экспорт продукцию, которые наполняют государственный бюджет валютной выручкой. В частности, горно-металлургическая группа "Метинвест" сообщила о невозмещении ей в автоматическом режиме около 1 млрд грн НДС.