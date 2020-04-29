Экономика

11:26 29.04.2020

Бюджетное возмещение НДС будет разблокировано в среду - глава Минфина

1 мин читать
Бюджетное возмещение НДС будет разблокировано в среду - глава Минфина

Бюджетное возмещение налога на добавленную стоимость (НДС) украинским компаниям будет разблокировано в среду, сообщил министр финансов Сергей Марченко.

"Есть вопрос некоторой задержки с возмещением (НДС – ИФ), но все эти вопросы сегодня будут решены", - сказал он в ходе онлайн-заседания комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики в среду.

Задержку с возмещением указанного налога министр пояснил возникшими "вопросами к реестрам, которые были поданы в казначейство".

"Сегодня все эти вопросы будут решены. Думаю, возмещение НДС будет разблокировано", - сказал Марченко.

Ранее сообщалось, что Государственная казначейская служба Украины вновь задерживает своевременное бюджетное возмещение НДС компаниям и предприятиям за поставленную на экспорт продукцию, которые наполняют государственный бюджет валютной выручкой. В частности, горно-металлургическая группа "Метинвест" сообщила о невозмещении ей в автоматическом режиме около 1 млрд грн НДС.

Теги: #ндс #бюджет #марченко
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:53 28.04.2020
Украинские компании и экспортно-ориентированные предприятия вновь начали испытывать проблемы со своевременным возмещением НДС

Украинские компании и экспортно-ориентированные предприятия вновь начали испытывать проблемы со своевременным возмещением НДС

13:19 27.04.2020
Глава Минфина отрицает влияние увольнения глав налоговой и таможни на заключение новой программы с МВФ

Глава Минфина отрицает влияние увольнения глав налоговой и таможни на заключение новой программы с МВФ

13:06 27.04.2020
Украина ожидает в 2020г два транша от МВФ по $1,75 млрд, обсуждает дальнейшее увеличение суммы траншей

Украина ожидает в 2020г два транша от МВФ по $1,75 млрд, обсуждает дальнейшее увеличение суммы траншей

11:27 27.04.2020
Министр финансов Сергей Марченко: "Есть достаточные основания для расследования деятельности экс-глав таможни и налоговой правоохранителями"

Министр финансов Сергей Марченко: "Есть достаточные основания для расследования деятельности экс-глав таможни и налоговой правоохранителями"

10:26 27.04.2020
Правительство Украины назначит новых глав таможни и налоговой по упрощенной процедуре - глава Минфина

Правительство Украины назначит новых глав таможни и налоговой по упрощенной процедуре - глава Минфина

10:05 27.04.2020
Глава Минфина Марченко видит основания для расследования действий экс-глав таможни и налоговой

Глава Минфина Марченко видит основания для расследования действий экс-глав таможни и налоговой

16:43 23.04.2020
Пенсионный фонд направил 9,9 млрд грн на одноразовую помощь пенсионерам по 1 тыс. грн

Пенсионный фонд направил 9,9 млрд грн на одноразовую помощь пенсионерам по 1 тыс. грн

10:31 23.04.2020
Аудит Минздрава выявил задолженность международных закупщиков по поставкам лекарств на сумму 5,3 млрд грн – замминистра

Аудит Минздрава выявил задолженность международных закупщиков по поставкам лекарств на сумму 5,3 млрд грн – замминистра

14:03 22.04.2020
Минфин ожидает в госбюджет-2020 95% чистой прибыли "Нафтогаза" и 75% ПриватБанка

Минфин ожидает в госбюджет-2020 95% чистой прибыли "Нафтогаза" и 75% ПриватБанка

11:55 21.04.2020
Немчинов: Сейчас бюджет секретариата Кабмина - это бюджет выживания

Немчинов: Сейчас бюджет секретариата Кабмина - это бюджет выживания

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"Укрзализныця" в 2019г увеличила чистую прибыль в 14,7 раза, EBITDA на 6%

Авиакомпания Wizz Air откроет базу в аэропорту "Львов" в июле

Основания для увольнения главы НБУ отсутствуют - глава профильного комитета Рады

"Нафтогаз" в 2019г увеличил чистую прибыль в 5,5 раз, уплатит 48,2 млрд грн дивидендов

Минфин на аукционах ОВГЗ привлек 5,4 млрд грн под 11,24% на 3 мес. и $164 млн под 3,3-3,6% на 6-9 мес.

ПОСЛЕДНЕЕ

"Укрзализныця" в 2019г увеличила чистую прибыль в 14,7 раза, EBITDA на 6%

AB InBev Efes Украина передаст 4 аппарата ИВЛ в больницы Харькова, Чернигова и Николаева

НБУ выпустит в июне монеты номиналом 10 грн в объеме 5 млн штук

Кабмин утвердил схему должностных окладов на таможне

Накопительная пенсионная система должна быть построена на уже существующих государственных и частных институтах – Минсоцполитики

Официальный отказ секретаря финкомитета Рады Палицы подписать банковский законопроект отсутствует - глава комитета

Авиакомпания Wizz Air откроет базу в аэропорту "Львов" в июле

Основания для увольнения главы НБУ отсутствуют - глава профильного комитета Рады

Доллар дешевеет к евро и иене, рынок ждет итогов заседания ФРС

ФРС сохранит базовую ставку, рынки ждут уверенности в заявлениях и хороших прогнозов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА