"Метинвест" направит 10 млн грн на создание инфекционного центра в Мариуполе в рамках борьбы с коронавирусом

Горно-металлургическая группа "Метинвест" Метинвест направит 10 млн грн на создание инфекционного центра в Мариуполе (Донецкая обл.), поддерживая города присутствия своих предприятий в борьбе с пандемией вируса ХХI века.

Как сообщается в пресс-релизе компании в четверг, в Мариуполе будет создан детский инфекционный центр на базе городской больницы №4 им. Ивана Мацука.

При этом уточняется, что в случае масштабного распространения инфекционных заболеваний центр может принимать не только детей, но и взрослых.

В региональный центр будут привлечены лучшие специалисты. В нем будет установлено самое точное оборудование для диагностики заболеваний. Капитальный ремонт второго инфекционного отделения городской больницы №4 на 40 койко-мест будет выполнен при поддержке группы "Метинвест" и Фонда развития Мариуполя (ФРМ).

Работы начнутся в ближайшее время, их завершить планируется осенью. В отделении полностью отремонтируют внутренние помещения, проведут перепланировку с обустройством боксов, проложат новые системы вентиляции и кондиционирования, заменят инженерные коммуникации, отремонтируют и утеплят кровлю и фасад, установят систему противопожарной безопасности.

Городская больница №4 обслуживает 100 тыс. детей южного региона Донецкой области, Мариуполя, Мангушского, Никольского и Бойковского районов. Создание регионального центра в больнице на 125 коек позволит своевременно реагировать на вспышки инфекционных заболеваний. В центре будет функционировать круглосуточное реанимационное отделение. В 2018 году меткомбинат "Азовсталь" уже инвестировал 8 млн грн в ремонт одного корпуса больницы на 35 койко-мест и шести коек в реанимационном отделении, а город закупил оборудование и оснащение на 8 млн грн.

Генеральный директор "Метинвеста" Юрий Рыженков констатировал, что компания всегда помогала в решении важных для страны и соотечественников вопросов.

"И сегодня мы намерены сделать все, что в наших силах. Не только обезопасить наши предприятия, чтобы они продолжали бесперебойно работать и обеспечивать рабочие места, выплачивать налоги и поддерживать напрямую зависящую от их деятельности экономику страны, но и поддержать сферу здравоохранения. Создание единого регионального центра для детей по борьбе с инфекционными заболеваниями в Донецкой области – острая необходимость. Мы инвестируем в него около 10 млн грн – и это наш вклад в будущее, в доступность качественной современной медицины в Украине", - сказал топ-менеджер, которого цитирует пресс-служба.

В свою очередь городской голова Мариуполя Вадим Бойченко добавил, что создание регионального медицинского центра в Мариуполе – важный и крайне актуальный проект.

Как сообщалось, меткомбинаты им. Ильича и "Азовсталь" группы "Метинвест" в кратчайшие сроки обустроили точки обеспечения кислородом и провели новые кислородопроводы в трех медучреждениях Мариуполя. На эти цели направлено около 7 млн грн.

Фонд Рината Ахметова совместно с "Метинвестом" передал 300 тыс. экспресс-тестов в Донецкую, Запорожскую, Днепропетровскую, Харьковскую, Ивано-Франковскую, Львовскую, Луганскую и Киевскую области. Кроме того, Фонд закупил и передал Минздраву высококлассные аппараты ИВЛ и кислородные концентраторы, приобрел средства индивидуальной защиты для медиков.

"Метинвест" является вертикально интегрированной горнодобывающей группой компаний, управляющей активами в каждом звене производственной цепочки: от добычи ЖРС и угля и производства кокса до выпуска полуфабрикатов и конечной продукции из стали, трубопроката и рулонов, а также производства другой продукции с высокой добавленной стоимостью. Группа состоит из добывающих и металлургических предприятий, находящихся в Украине, Европе и США и имеет сеть продаж с охватом всех ключевых мировых рынков.

Основными акционерами "Метинвеста" являются группа СКМ (71,25%) и "Смарт-холдинг" (23,75%), совместно управляющие компанией.

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".