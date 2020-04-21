Кабмин должен пересмотреть дивидендную политику для поддержки транспортной отрасли в период кризиса - Криклий

Министерство инфраструктуры Украины настаивает на необходимости пересмотреть политику дивидендов для государственных компаний в транспортной отрасли с целью поддержать компании в период кризиса.

"У некоторых предприятий сейчас действительно сохраняется определенный уровень прибыльности, и есть дивиденды, которые они должны выплатить. Но, к сожалению, это не означает, что все последующие периоды будут для них прибыльными. Напротив, у большинства из них вследствие карантина ожидаются весьма большие убытки, поэтому сейчас нет смысла забирать у них доходы в виде дивидендов, чтобы потом экстренно искать возможность их дофинансировать из бюджета", - сказал министр инфраструктуры Владислав Криклий в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По словам министра, правительству важно дать возможность предприятиям транспортной отрасли вкладываться в развитие, так как это позволит организовать новые рабочие места, улучшить инфраструктуру и, как следствие, показать прибыльность в более долгосрочной перспективе.

"Еще одним вариант поддержки бизнеса со стороны - возможность пересмотра ряда тарифов госкомпаний в сторону временного уменьшения. Если у нас получится снизить уровень дивидендов, то можно будет на короткий кризисный и посткризисный период пересмотреть и тарифы на какие-то вещи, дать бизнесу некую скидку, чтобы отрасли было проще выходить из этого пике", - заявил Криклий.

Он также сообщил, что Мининфраструктуры уже обсуждало с рынком вопросы предоставления компаниям стабилизационных кредитов. "Конкретно по стабкредитам мы уже коммуницировали с компаниями, и если с государственным аэропортом вопрос один, с независимыми бизнес-компаниями он лежит немного в иной плоскости. Вопрос стабкредитов чувствительный и для нас, как государства, и для банков. Он предполагает наличие залогового имущества у компании, поскольку ни один банк не согласится выдать дешевый кредит без залога имущества", - подчеркнул Криклий.

Как сообщалось, народные депутаты совместно с Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства разрабатывают программу кредитования малого и среднего бизнеса в размере 300 млрд грн под низкий процент с тем, чтобы уберечь предпринимателей от банкротства.

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) обратилась к правительству с просьбой предоставить предприятию стабилизационный кредит в размере $50 млн под 5-6% для поддержания финансовой стабильности предприятия.