Экономика

19:07 17.04.2020

Германия предоставила Украине помощь на 230 тыс. евро для борьбы с лесными пожарами вокруг Чернобыльской зоны

2 мин читать
Германия предоставила Украине помощь на 230 тыс. евро для борьбы с лесными пожарами вокруг Чернобыльской зоны

По поручению Федерального правительства Немецкое общество международного сотрудничества (GIZ) передает, начиная с пятницы, Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) специальное оборудование для локализации лесных пожаров вокруг бывшей советской Чернобыльской АЭС на 230 тыс. евро, сообщило посольство Германии в Украине.

"Мы рады слышать, что тушение пожаров проходит успешно благодаря масштабному задействованию подразделений Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Чтобы поддержать и защитить отважных пожарных в их борьбе, мы быстро отреагировали и, по согласованию с ГСЧС, закупили дозиметры, пожарные рукава и пожарную машину", - цитирует посла Германии в Украине Анку Фельдгузен пресс-служба дипучреждения в пятницу.

В частности, быстрая помощь включает 80 дозиметров для измерения радиоактивности и около 15 км пожарных рукавов. Кроме того, проводится закупка пожарной автоцистерны, специально оборудованной для лесных и растительных пожаров.

Посольство напомнило, что федеральное правительство Германии поддерживает ГСЧС и Общество Красного Креста Украины с 2015 года. С тех пор 150 подразделений ГСЧС в 120 территориальных громадах были оснащены новым оборудованием наряду с учебными мероприятиями: среди прочего, партнерам было передано 2 тыс. дыхательных аппаратов, 5 тыс. 500 полнолицевых масок, 4 тыс. 100 индивидуальных защитных костюмов, 240 километров пожарных рукавов, 50 водяных насосов, 60 тонн пенообразующего огнетушащего средства, 12 карет скорой помощи, 50 пожарных машин и по 3 тыс. 500 пар перчаток, ботинок и шлемов для пожарных. Использование технического оборудования и предоставление консультаций значительно снизили риск нанесения вреда здоровью сотрудников оперативных подразделений. Число жертв пожаров уменьшилось на 30 процентов с начала предоставления поддержки, подчеркнули в посольстве ФРГ.

Также от имени немецкого Федерального правительства ГСЧС Украины получила на прошлой неделе для борьбы с COVID-19 защитные маски, защитные костюмы, а также переносные дезинфицирующие аппараты на сумму 175 тыс. евро

Теги: #пожары #помощь #чаэс #германия
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:59 17.04.2020
В Овручском районе Житомирской области жителей сгоревших сел переселяют в соседние населенные пункты – замглавы ОГА

В Овручском районе Житомирской области жителей сгоревших сел переселяют в соседние населенные пункты – замглавы ОГА

17:16 17.04.2020
В Житомирской области продолжают тушить лесную подстилку, привлечена авиация – ГСЧС

В Житомирской области продолжают тушить лесную подстилку, привлечена авиация – ГСЧС

16:28 17.04.2020
Германия стоит на стороне Украины в ЕС в вопросе продления санкций против РФ – посол

Германия стоит на стороне Украины в ЕС в вопросе продления санкций против РФ – посол

16:08 17.04.2020
Даже во время пандемии Covid-19 Германия не забывает о вызовах, которые стоят перед Украиной - посол

Даже во время пандемии Covid-19 Германия не забывает о вызовах, которые стоят перед Украиной - посол

15:27 17.04.2020
Ежедневно в Киевской области ликвидируется около 100 пожаров в экосистемах, что приводит к накоплению продуктов горения в воздухе

Ежедневно в Киевской области ликвидируется около 100 пожаров в экосистемах, что приводит к накоплению продуктов горения в воздухе

15:10 17.04.2020
В Житомирской области продолжают тушить лесную подстилку, привлечена авиация – ГСЧС

В Житомирской области продолжают тушить лесную подстилку, привлечена авиация – ГСЧС

13:38 17.04.2020
Германия не имеет своих данных о том, что Covid-19 якобы имеет лабораторное происхождение - представитель правительства

Германия не имеет своих данных о том, что Covid-19 якобы имеет лабораторное происхождение - представитель правительства

09:55 17.04.2020
В Германии зафиксировали самый высокий прирост новых случаев коронавируса за 6 дней

В Германии зафиксировали самый высокий прирост новых случаев коронавируса за 6 дней

08:13 17.04.2020
В Житомирской области из-за возгорания сухой травы уничтожено восемь зданий

В Житомирской области из-за возгорания сухой травы уничтожено восемь зданий

02:48 17.04.2020
Наличие в воздухе в Киеве гари не несет химической и радиологической угрозы

Наличие в воздухе в Киеве гари не несет химической и радиологической угрозы

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Курс гривни на межбанке в пятницу укрепился до 27,075 грн/$1

Глава ФГИ обвиняет бывшее руководство ОГХК в рейдерском захвате компании

"Запорожсталь" опровергает информацию о якобы взрыве на "домне"

ФГИ заявляет о рейдерском захвате офиса ОГХК в Киеве

ВВП Украины в 2020г упадет на 4,2% и восстановится в 2021г на 2,4% – консенсус-прогноз Минэкономики

ПОСЛЕДНЕЕ

Курс гривни на межбанке в пятницу укрепился до 27,075 грн/$1

Ассоциация солнечной энергетики обратится к "Укрэнерго" за разъяснениями относительно обвинений СЭС в невыполнении диспетчерских команд

"Нафтогаз": участники программы "газ про запас" могут с 20 апреля обратиться к поставщикам для возмещения ценовой разницы

Попытка бывшего менеджмента ОГХК восстановить контроль над компанией пресечена при участии правоохранителей – глава ФГИ

Нацкомфинуслуг утвердила порядок электронного взаимодействия с участниками рынка небанковских финуслуг

Глава ФГИ обвиняет бывшее руководство ОГХК в рейдерском захвате компании

Дорожно-строительная группа RDS начнет работы в зоне проведения ООС в Луганской области

"Запорожсталь" опровергает информацию о якобы взрыве на "домне"

Украинский сервис бесплатной доставки еды Raketa завершил покрытие всего Киева

Бизнес увеличивает финансирование закупок медаппаратуры, защиты для медперсонала и продуктовых наборов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА