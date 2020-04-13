Программа деятельности Кабмина предусматривает создание предпосылок для эффективного функционирования накопительной пенсионной системы

Программа деятельности Кабинета министров Украины предусматривает регулярную индексацию пенсий, адресную поддержку незащищенных слоев населения и предоставление им субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Об этом говорится в проекте постановления №3330 от 13 апреля.

В частности, пункт программы о социальной защите населения предусматривает: обеспечение регулярной индексации пенсий и справедливого механизма начисления выплат пенсионерам и создание предпосылок для эффективного функционирования накопительной пенсионной системы.

Также программа предусматривает: адресную социальную поддержку незащищенных слоев населения и адресность предоставления жилищных субсидий населению; обеспечение прав лиц с инвалидностью, интеграцию лиц с инвалидностью в общественную жизнь, устранение дискриминации по признаку инвалидности; создание условий для безопасности и благополучия каждого ребенка путем развития ответственного отцовства и семейных форм воспитания.

Кроме того, программа предполагает обеспечение социальной поддержки граждан Украины, которые пострадали в результате вооруженной агрессии РФ, в том числе внутренне перемещенных лиц, политзаключенных, военнопленных и гражданского населения и членов их семей.

Среди прочего, программа предусматривает внедрение действенного механизма для полноценной интеграции в общественную жизнь ветеранов войны, членов их семей, членов семей погибших, лиц, имеющих особые заслуги перед Родиной, и пострадавших участников Революции Достоинства, в частности создание возможностей для получения образования, профессионального развития, активной самозанятости, открытия и ведения собственного бизнеса.