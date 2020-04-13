Экономика

09:29 13.04.2020

Нефть дорожает более чем на $1 после соглашения ОПЕК+ о снижении добычи

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Нефть дорожает более чем на $1 после соглашения ОПЕК+ о снижении добычи

Нефть, начав сессию с резких скачков, дорожает в понедельник на 4-5%, после того как по итогам четырех дней драматических переговоров странам ОПЕК+ удалось прийти к договоренностям о сокращении мировой нефтедобычи примерно на 13%.

Сделка не впечатлила большинство участников рынка, так как объемы сокращений не перекрывают снижения спроса, при этом на рынке уже накопились огромные запасы сырья, а соглашение вступит в силу только 1 мая. Нефтетрейдеры также не готовы учитывать как "настоящее" снижение производства те баррели, которые и так ушли бы с рынка с учетом 2-кратного обвала цен на нефть за март.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:15 КВ в понедельник составила $32,84 за баррель, что на 4,3% выше уровня предыдущей сессии. В ходе сессии рост цены достигал 8%.

Фьючерсы WTI на май на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) выросли в цене к этому времени почти на 5% - до $23,89 за баррель.

Ключевым препятствием для достижения финального соглашения была позиция Мексики, которая не хотела брать на себя пропорционально такие же обязательства, как и 22 других нефтедобывающих страны.

Президент страны популист Андрес Мануэль Лопес Обрадор шел на выборы с обещаниями восстановить национальную нефтяную промышленность и отказаться от импорта энергоносителей. Кроме того, у Мексики захеджированы все поставки нефти. Это гарантирует ей получение $49 за баррель, и она не испытывает финансовых проблем из-за снижения цен. С 2004 года добыча нефти в Мексике упала примерно в 2 раза, до менее чем 1,7 млн баррелей в сутки, в марте она выросла до 1,79 млн баррелей.

В свою очередь Саудовская Аравия считала неприемлемым, что кто-то из стран не будет в полном объеме выполнять взятые на себя ОПЕК+ коллективные обязательства.

Тем не менее, вынужденный компромисс был достигнут, страны ОПЕК+ договорились снизить нефтедобычу в мае-июне на 9,7 млн баррелей в сутки. В четверг называлась цифра в 10 млн, которая учитывала и вклад Мексики.

США, Бразилия и Канада добавят к снижению, по оценкам, еще 3,7 млн баррелей за счет падения производства, вызванного снижением цен.

"Прозвучали цифры, что от 2 до 3 млн б/с будет сокращено в США", - сказал министр энергетики РФ Александр Новак в программе "Вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия1".

Мексика, согласно общему подходу, должна была бы снизить добычу в первые два месяца на 400 тыс. б/с., однако она согласилась только на 100 тыс. США условно компенсируют этот "недобор" за счет ожидаемого снижения своей добычи.

Сделка ОПЕК+ стала вынужденной реакцией нефтедобывающих стран на ситуацию на рынке и давление со стороны США. Из-за борьбы с коронавирусной инфекцией, когда перестал нормально работать транспорт и остановились предприятия, спрос на нефть в мире снизился примерно на 30%, цены упали до 18-летнего минимума. Таким образом, хотя согласованное странами ОПЕК+ соглашение по снижению добычи и является беспрецедентным по объему, оно не сможет полностью восстановить баланс между спросом и предложением.

Кризисная ситуация на нефтяном рынке продлится минимум до конца года, сказал Новак в воскресенье.

Теги: #цены #нефть
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