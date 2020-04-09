"Укрпошта" и китайский оператор Cainiao Network запускают грузовые рейсы в Украину

"Укрпошта" и китайский международный логистический оператор "Цяйняо" (Cainiao Network), входящий в состав Alibaba Group, запускают грузовые рейсы в Украину.

Как сообщила пресс-служба "Укрпошты" в четверг, такое сотрудничество сократит время доставки заказов с AliExpress в условиях карантина. Авиамаршруты стартовали из городов с самыми крупными распределительными центрами Cainiao в Европе.

По данным компании, партнерами в организации рейсов выступили авиакомпании "Элерон", AirBaltic и национальный почтовый оператор Латвии. Регулярные рейсы (грузоподъемностью 5 тонн) выполняются самолетами Ан-26 до Львова. Там посылки пройдут таможенное оформление, сортировку и будут доставлены получателям в Украине. На первых этапах самолет будет прибывать во Львов дважды в неделю, в дальнейшем расписание будет пересматриваться в зависимости от нагрузки.

"Укрпошта" также сообщает, что выдача посылок будет переведена в бесконтактный режим: все заказы AliExpress стоимостью до $2 будут доставляться в почтовый ящик (если он исправен). Для более дорогих отправлений будут работать опции доставки домой – курьером ли почтальоном.

Украинский почтовый оператор добавил, что в первом квартале 2020 года "Укрпошта" совместно с AliExpress доставила более 4 млн отправлений, прирост к аналогичному кварталу предыдущего года составил 26%. Среди наиболее популярных категорий товаров в марте, которые заказывали украинцы: электроника, аксессуары, одежда и товары для дома.