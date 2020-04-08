Аэропорт "Борисполь" за 3 мес. 2020г снизил пассажиропоток на 8,2%

Международный аэропорт "Борисполь" (Киев) в январе-марте 2020 года снизил пассажиропоток на 8,2% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – до 2,437 млн чел.

Как сообщила агентству "Интерфакс-Украина" пресс-служба предприятия, на международных рейсах этот показатель составил за отчетный период 2,249 млн чел. (снижение на 7,2% против показателя за первый квартал прошлого года), на внутренних – 187,9 тыс. (-19%).

Количество рейсов составило почти 19,1 тыс. (-12,8%) на прилет/вылет, в том числе международных рейсов – 16,7 тыс. (-11,3%), внутренних – 2,334 тыс. (-22,5%).

В марте-2020 пассажиропоток аэропорта составил 486,5 тыс. чел., что на 49,5% меньше, чем в марте-2019. При этом на международных рейсах данный показатель составил 452,7 тыс. чел (-48,6%), на внутренних – 33,8 тыс. (-59,1%).

Количество рейсов в марте-2020 составило 4,481 тыс. (-41,4%), в том числе международных – 3,998 тыс. (-39,3%), внутренних – 483 (-54,7%).

Как сообщалось, международный аэропорт "Борисполь" в 2019 году увеличил пассажиропоток на 21,1% по сравнению с 2018 годом – до 15,260 млн чел.

Международный аэропорт "Борисполь" является крупнейшим в Украине с общей занимаемой площадью около 1 тыс. га. Имеет две взлетно-посадочных полосы: одну - длиной 4 тыс. м, шириной 60 м, вторую - длиной 3,500 тыс. м, шириной 63 м. На его территории расположены четыре пассажирских терминала и почтово-грузовой комплекс.