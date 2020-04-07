Экономика

19:11 07.04.2020

"ТиС-зерно" и "ТиС-минудобрения" перечислили на борьбу с коронавирусом более 13 млн грн

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"ТиС-зерно" и "ТиС-минудобрения" перечислили на борьбу с коронавирусом более 13 млн грн

Предприятия "ТИС-Зерно" и "ТИС-минудобрения", находящиеся в порту Южный и принадлежащие предпринимателю Алексею Федорычеву, перечислили на борьбу с эпидемией коронавируса в Украине более 13 млн грн, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в компаниях.

Их представители указали, что всего группа компаний "ТИС" направила в Национальный фонд борьбы с коронавирусом более 50 млн.

Акционеры приняли данное решения в ответ на обращение президента Украины.

Алексей Федорычев (64 года), предприниматель, постоянно проживает в Монако. Работает в Украине с 1993 года. Сфера деятельности: агробизнес, инфраструктурные проекты, торговый флот.

Группа терминалов "ТИС" - крупнейший стивидорный оператор в Украине, созданный 25 лет назад. В группу входят пять терминалов: "ТИС-Уголь", "ТИС-Руда", "ТИС-Зерно" и "ТИС-Минеральные удобрения" и "ТИС-Контейнерный терминал", контроль в последнем недавно получил один из крупнейших мировых портовых операторов DP World. Среди акционеров групп также Андрей Ставницер и Егор Гребенников.

Группа ТИС также владеет и управляет крупнейшей инфраструктурной сетью, включающей железнодорожную станцию. Общий объем инвестиций группы в активы превышает $770 млн.

Теги: #тис_минудобрения #тис_зерно #тис
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