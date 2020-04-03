TIS, зерновой терминал Neptune и буксирный оператор P&O Maritime Ukraine перечислили 46,4 млн грн на борьбу с коронавирусом

Группа терминалов "ТИС" (TIS), зерновой терминал Нептун и буксирная компания P&O Maritime Ukraine совокупно перечислили в Национальный фонд по борьбе с коронавирусом 46,4 млн грн, сообщила пресс-служба ТИС в пятницу.

В сообщении, в частности, отмечается, что по состоянию на 1 апреля терминалы ТИС уже перечислили в Нацфонд около 32,9 млн грн, Neptune – 6,8 млн грн, а P&O Maritime Ukraine – 6,8 млн грн. Перечисленные деньги будут направлены на закупку оборудования для больниц по всей Украине, а также индивидуальных средств защиты для медиков.

"Я лично и вся группа ТИС будем помогать Украине, Одессе, области ровно столько, сколько необходимо для того, чтобы справиться с пандемией коронавируса", - цитирует пресс-служба совладельца ТИС Андрея Ставницера.

TIS - крупнейший частный порт в Украине. Оперирует петерью специализированными терминалами по перевалке контейнеров, угля, руды, зерна. На протяжении последних лет лидирует по объемам грузооборота среди украинских портов. В 2019 году обработал 33,17 млн тонн грузов.

Neptune - один из крупнейших зерновых терминалов Украины, совместный проект украинской компании MV Cargo и мирового продовольственного лидера Cargill. Начал работать в тестовом режиме в июне 2018 года и за это время обработал свыше 3,5 млн тонн зерновых.

P&O Maritime Ukraine - один из крупнейших частных буксирных операторов Украины, который предоставляет буксирные услуги в три крупнейших украинских портах – "Пивденном", "Черноморске" и Одесском. Компания принадлежит мировому лидеру портовых услуг P&O Maritime и украинским акционерам.