Экономика

16:00 21.10.2019

В Украину прибыло пятое судно из Колумбии с 80 тыс. тонн угля для ТЭС "ДТЭК"

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В порт "ТИС" (Одесская обл.) прибыло судно из Колумбии с 80 тыс. тонн угля газовой марки для теплоэлектростанций (ТЭС) "ДТЭК".

Согласно сообщению пресс-службы "ДТЭК Энерго", в настоящее время судно Lowlends Ligjt разгружают в порту, после чего уголь отправят на склады ТЭС компании.

ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы "Систем кэпитал менеджмент" (СКМ, Донецк) Рината Ахметова. Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.

Теги: #тис
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