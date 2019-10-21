В Украину прибыло пятое судно из Колумбии с 80 тыс. тонн угля для ТЭС "ДТЭК"

В порт "ТИС" (Одесская обл.) прибыло судно из Колумбии с 80 тыс. тонн угля газовой марки для теплоэлектростанций (ТЭС) "ДТЭК".

Согласно сообщению пресс-службы "ДТЭК Энерго", в настоящее время судно Lowlends Ligjt разгружают в порту, после чего уголь отправят на склады ТЭС компании.

ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы "Систем кэпитал менеджмент" (СКМ, Донецк) Рината Ахметова. Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.