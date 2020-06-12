Экономика

09:11 12.06.2020

DP World успешно закрыла сделку по приобретению Контейнерного терминала ТИС в Украине

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DP World успешно закрыла сделку по приобретению Контейнерного терминала ТИС в Украине

Компания DP World (ОАЭ), оперирующая 123 логистическими и транспортными предприятиями в 54 странах, объявила о приобретении 51% акций "Контейнерного терминала ТИС" (ТИС-КТ, порт "Пивденный", Одесская обл.).

Соответствующее объявление опубликовано на официальном сайте DP World в четверг.

Все условия сделки выполнены, официальные согласования государственных учреждений получены.

"Присутствие в Украине расширит наш глобальный портфель услуг и сделает компанию игроком очень привлекательного рынка. Мы чрезвычайно рады начинать этот новый этап. Приобретение соответствует нашей долговременной стратегии содействия мировой торговле. DP World с нетерпением ждет возможности привнести свой опыт, экспертизу и ресурсы в развитие "Контейнерного терминала ТИС", – прокомментировал сделку председатель правления и генеральный директор DP World Султан Ахмед бин Сулайем.

Как отмечают компании, покупка доли в терминале – второй для DP World опыт успешного партнерства с акционерами ТИС. Первым совместным проектом компаний стал буксирный оператор P&O Maritime Ukraine, обслуживающий более чем 50 клиентов в трех крупнейших портах страны.

"Сегодня тот самый день, когда DP World закрыла сделку по приобретению 51% TIS Container Terminal Ukraine (один из шести морских терминалов, которыми мы управляем). Мы вошли в семью из 123 компаний DP World в 54 странах на шести континентах мира. В Топ-5 самых больших в мире портовых операторов", - написал на своей странице в Facebook вечером в четверг совладелец группы терминалов TIS Андрей Ставницер.

Он также сообщил, что за интеграцию новых совладельцев в компанию будет отвечать руководитель совместного с DP World буксирного проекта P&O Maritime Ukraine Михаил Соколов.

"Теперь у компании будет уникальное для Черноморского региона предложение: прямое сообщение между собственными терминалами в Констанце, Ярымдже и "Пивденном" с использованием собственной фидерной сети UniFeeder. В синергии с опытом DP World по устранению узких мест в логистических цепочках это даст возможность отправлять грузы по ключевым для Восточной Европы торговым маршрутам, используя активы DP World в Румынии и Турции", - указано в сообщении DP World.

Как подчеркивается в сообщении, в соответствии с условиями соглашения, DP World приобрела контрольный пакет акций и будет осуществлять управление терминалом.

"Компания станет ключевым игроком в регионе и будет стремиться расширять долю рынка за счет использования лидирующих позиций ТИС-КТ на рынке перевозок по железной дороге", - заявляют в DP World.

Как сообщалось, DP World заходит в Украину путем приобретения контроля в TIS Container Terminal Ukraine.

Среди первоочередных планов DP World – внедрение в работу ТИС-КТ новейших IT-решений и глобальной экспертизы группы, фокус на интермодальном сегменте грузоперевозок, усиление команды терминала лучшими специалистами со всего мира, развитие на собственных, уже выкупленных TIS землях индустриального парка по примеру крупнейшей свободной экономической зоны Jebel Ali Free Zone.

Группа терминалов "ТИС" - крупнейший стивидорный оператор в Украине, созданный 25 лет назад. В группу входят пять терминалов: "ТИС-Контейнерный терминал", "ТИС-Уголь", "ТИС-Руда", "ТИС-Зерно" и "ТИС-Минеральные удобрения". Кроме того, группа владеет и управляет крупнейшей инфраструктурной сетью, включающей железнодорожную станцию. Общий объем инвестиций группы в активы превышает $770 млн.

DP World – один из самых больших портовых операторов мира и оперирует 150 бизнесами в 50 странах. Всего у компании 78 морских терминалов по всему миру и самым большим индустриальным парком мира Jebel Ali Free Zone (JAFZA).

Контейнерные грузоперевозки – основной бизнес компании, приносящий DP World более половины дохода. В 2019 году все операторы группы обработали 71,2 млн TEU (для сравнения: совокупный контейнерооборот всех украинских портов за прошлый год составил немногим более 1 млн TEU).

Теги: #тис #терминал #dp_world
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