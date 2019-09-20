Экономика

14:47 20.09.2019

"ТИС" с октября вторым на Черном море запускает трансшипмент

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Группа терминалов "ТИС" (TIS) с октября в сотрудничестве с Maersk Ukraine, судовладельцем EMES и подразделением турецкой контейнерной линии ARKAS запускает трансшипмент, первый фидер будет еженедельно ходить по маршруту TIS-Поти.

"До сих пор трансшипмент на Черном море обеспечивала только румынская Констанца. В октябре второй точкой станет TIS. Фидер TIS-Поти будет ходить еженедельно", – сообщил совладелец и гендиректор "ТИС" Андрей Ставницер на своей странице в Facebook в пятницу.

По его мнению, обеспечение трансшипмента будет выгодным для стран по обе стороны Черного моря: Европы, Балтии, Кавказа и Средней Азии, а также для Украины и Беларуси. Ставницер отметил, что до этого грузопоток шел через Турцию, и это было "долго, дорого, неразумно".

Он объяснил, что трансшипмент сможет решить проблему дефицита глубоководных и качественно оснащенных портов, из-за которого большие суда не могут дойти до мелководных портов.

"Большой "материнский" контейнеровоз заходит в большой порт и оставляет там часть транзитного груза. За ним приходят небольшие "трамвайчики", забирают контейнеры и развозят по другим портам, мелководным, речным, или просто менее оборудованным", - пояснил механизм фидерного сервиса гендиректор "ТИС".

Группа терминалов "ТИС" - крупнейший стивидорный оператор в Украине, созданный 25 лет назад. В группу входят пять терминалов: "ТИС-Контейнерный терминал", "ТИС-Уголь", "ТИС-Руда", "ТИС-Зерно" и "ТИС-Минеральные удобрения". Кроме того, группа владеет и управляет крупнейшей инфраструктурной сетью, включающей железнодорожную станцию. Общий объем инвестиций группы в активы превышает $770 млн.

A.P. Moeller-MaerskGroup - многопрофильная корпорация, представленная в 130 странах, основанная в 1904 году. Группе принадлежат контейнерные терминалы по всему миру, в большинстве - в совместном владении с портовыми администрациями. Она также владеет рядом крупнейших в мире судов-контейнеровозов. В целом ее флот насчитывает свыше 600 судов.

Теги: #тис
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