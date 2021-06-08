Экономика

09:44 08.06.2021

TIS стал инициатором концессии пассажирского терминала порта "Одесса" - экс-министр инфраструктуры

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TIS стал инициатором концессии пассажирского терминала порта "Одесса" - экс-министр инфраструктуры

Группа терминалов "ТИС" (TIS) выступила инициатором концессии пассажирского терминала порта "Одесса", старт концессиям морпортов "Измаил" и "Бердянск" также дали частные инициативы.

Как заявил в интервью агентству "Интерфакс-Украина" экс-министр инфраструктуры Владислав Криклий, сегодня у министерства в работе помимо прочего есть три концессионных проекта по морским портам, стартовавших благодаря частной инициативе - морпорт "Измаил", морпорт "Бердянск" и морпорт "Одесса".

"В Одессе это не грузовой порт, это пассажирский терминал. Их рассматривает группа TIS в коллаборации с кем-то. Хотят вернуть туда яхты, лайнеры и туристов, там же еще отель. Не забываем, что у нас уже законодательно разрешен игорный бизнес. Одесская марина – прекрасное место для туристической аттракции", - подчеркнул Криклий.

По его словам, относительно концессии морпорта "Измаил" инициатива была от Georgia Invest Group, которые хотят совместить в одном бизнесе морские приречные порты и речные перевозки. В морпорту "Бердянск" инициативу проявила компания "Аскет Шиппинг".

Криклий также подчеркнул, что у портовой отрасли есть существенная проблема с концессиями, когда после запуска первого частного терминала рядом находящийся государственный порт "умирает" при условии одинаковых глубин.

"У нас только морпорт "Южный" сейчас имеет конкурентные преимущества в глубинах. Но если глубина одинаковая, у государственного порта практически нет шансов: он не может гибко менять ценовую политику, не может быстро закрывать убыточные активы и оптимизироваться", - отметил экс-министр.

Как сообщалось, в 2018 году группа TIS высказывала намерения участвовать в концессии порта "Южный".

Совладелец TIS Андрей Ставницер также заявлял, что Украине не нужно такое количество портов, и более мелкие из них можно закрыть, а некоторые переформатировать в туристические зоны, яхт-клубы.

Теги: #порт #тис #одесса
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