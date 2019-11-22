Основатель TIS предложил взять в аренду аэропорт "Одесса" и привести его в порядок

Совладелец и гендиректор "ТИС" Андрей Ставницер хочет арендовать международный аэропорт "Одесса".

"Куплю/возьму в управление/концессию Одесский аэропорт. Быстро наведу порядок. Будет как TIS", - написал он вечером в пятницу на своей странице в социальной сети Facebook.

Ставницер назвал "позором" происшествие с бортом Turkish airlines и заявил, что может привести аэропорт в порядок.

Как сообщалось, международный аэропорт "Одесса" в связи с поломкой на взлетно-посадочной полосе самолета Turkish Airlines, следовавшего из Стамбула (Турция) в Одессу (рейс TK465) 21 ноября, приостановил воздушное движение. В аэропорту не оказалось техники для устранения проблемы.