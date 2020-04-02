Кабмин разрабатывает несколько сценариев выхода из кризиса, вызванного Covid-19 – Шмыгаль на онлайн-встрече с представителями ЕБА

Правительство системно работает над преодолением последствий экономического кризиса, вызванного распространением коронавирусной болезни Covid-19 и разрабатывает несколько сценариев выхода из него, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время первой виртуальной встречи с представителями Европейской Бизнес Ассоциации и при участии Министра экономического развития и торговли Игоря Петрашко.

"Никто сегодня во всем мире не способен дать конкретный прогноз. Вместе с бизнес-сообществом мы отрабатываем стратегию преодоления последствий и выхода из этого кризиса. У нас есть несколько сценариев. Но говорить о них конкретно пока рано", - отметил глава правительства.

Как сообщается на сайте правительства, премьер также отметил, что в Украине есть очень мощный кадровый ресурс - люди, которые работали за границей и вернулись на Родину. "Правительство работает над программой создания "быстрых рабочих мест" в различных отраслях. Сотни тысяч людей, которые вернулись в Украину и имеют очень качественные навыки, рабочий опыт и корпоративную культуру - это хороший ресурс для разогрева экономики. Бизнес должен попробовать их привлечь", - отметил Шмыгаль.

Кроме того, премьер подчеркнул, что у правительства есть позитивные сигналы от международных финансовых учреждений, в частности, от МВФ и Всемирного банка. "Будем иметь хороший финансовый ресурс, чтобы пройти этот непростой период", - отметил глава правительства.

В свою очередь, исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации Анна Деревянко отметила, что в четверг удалось проговорить множество вопросов макроэкономической стабильности, энергетики, логистики, возможных вариантов поддержки бизнеса и т.п.