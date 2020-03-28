Экономика

18:18 28.03.2020

"Реструктуризация – это не дефолт, ДТЭК Энерго работает в штатном режиме" - гендиректор

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"Реструктуризация – это не дефолт, ДТЭК Энерго работает в штатном режиме" - гендиректор

Компания "ДТЭК Энерго" уверена в достижении компромисса с держателями облигаций и банками о реструктуризации долга в условиях кризиса, связанного с эпидемией коронавируса, заявил генеральный директор "ДТЭК Энерго" Дмитрий Сахарук.

"Реструктуризация– это не дефолт, это вынужденное изменение порядка и сроков выплат кредиторам", - сказал он, отвечая на запрос агентства "Интерфакс-Украина".

Сахарук подчеркнул, что "ДТЭК Энерго" продолжает в штатном режиме осуществлять деятельность по добыче угля и производству электроэнергии, обеспечивая потребителей Украины электроснабжением. Компания не планирует сокращений и увольнений, а зарплата сотрудникам продолжает выплачиваться в соответствии с действующим законодательством, отметил гендиректор.

Как сообщалось, "ДТЭК Энерго" инициирует реструктуризацию выплат по облигациям и банковским кредитам, называя причиной международный экономический кризис, вызванный пандемией вируса COVID-19, следствием чего стало резкое осложнение ситуации на мировых финансовых рынках и глубокое падение цен сырьевых товаров.

Теги: #дтэк_энерго #еврооблигации #реструктуризация
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