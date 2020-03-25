Экономика

19:06 25.03.2020

Гривня на межбанке второй день подряд обходится без поддержки НБУ, который в среду обменял $130 млн наличной валюты на безналичную

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Гривня на межбанке второй день подряд обходится без поддержки НБУ, который в среду обменял $130 млн наличной валюты на безналичную

Национальный банк Украины (НБУ) в среду второй день подряд не продавал валюту на межбанковском валютном рынке после ежедневных интервенций в поддержку гривни с 10 по 23 марта, сообщается на странице центробанка в Facebook в среду.

"Межбанковский рынок балансируется без нашего участия - на уровнях близких к 28 грн/$1", – указано в сообщении.

НБУ в среду провел операцию по обмену наличной валюты на безналичную в объеме $130 млн, который был полностью выкуплен 11-ю банками, сообщается на странице центробанка в Facebook в среду.

"Национальный банк, наконец, получил из-за границы партию наличного доллара США, необходимого для подкрепления касс банков. Сегодня мы провели операцию по обмену этой наличности на безналичную валюту банков. Предложенный нами объем наличной валюты составил $130 млн, и был полностью выкуплен банками", – указано в сообщении.

По словам замглавы НБУ Олега Чурия, следующую операцию по обмену валюты регулятор планирует провести в понедельник.

Теги: #нбу #банки #валюта #аукцион
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