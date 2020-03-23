Луцкий автозавод "Богдан" может остановиться из-за нехватки европейских комплектующих

Луцкий автозавод Автомобипьной компании "Богдан Моторс" может остановить производство из-за нехватки комплектующих из Европы, сообщается в пресс-релизе компании в понедельник.

"Карантинно-эпидемиологические меры, принимаемые европейскими странами, вносят определенные коррективы. Продукция "Богдан" производится исключительно из украинских и европейских комплектующих. Учитывая это, а также возможные решения правительства (о закрытии предприятий – ИФ), мы вынуждены будем остановить производство", - цитирует пресс-служба директора завода Дмитрия Писаного.

Как пояснил агентству "Интерфакс-Украина" пресс-секретарь корпорации "Богдан" Сергей Красуля, проблемы с комплектующими могут возникнуть из-за частичной остановки их производства, в частности в Германии и Польше, в рамках карантинных мероприятий.

В то же время, отмечается в пресс-релизе, производственная программа завода в Луцке предусматривает изготовление троллейбусов и автобусов для Киева и Харькова согласно ранее заключенных контрактам. Кроме того, на завершающем этапе - изготовление нового, полностью электрического автобуса "Богдан Е70110".

На сегодня завод работает в штатном режиме (с учетом имеющегося запаса комплектующих – ИФ), принимая дополнительные меры безопасности для работников.

Ранее "Богдан Моторс" обратилась к мэрам городов и правительству Украины с призывом предоставить гарантии закупки транспорта только у украинских производителей для недопущения коллапса в экономике государства после снятия карантина.

Как сообщалось, Луцкий завод "Богдан-Моторс" в 2019 году реализовал 121 ед. автобусов и троллейбусов, что на 3 ед. больше, чем в 2018 году,

АО "Автомобильная компания "Богдан Моторс" объединяет производственные активы корпорации "Богдан" (автобусно-троллейбусный завод в Луцке производственной мощностью 6 тыс. ед. техники в год и завод легковых авто в Черкассах).

В 2019 году, по предварительным данным, компания получила 272,79 млн грн чистой прибыли, что в 10,6 раза больше, чем годом ранее.

В бюджеты и социальные фонды всех уровней в прошлом году компания направила 384, млн грн налогов и сборов.