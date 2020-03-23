“Кернел” направляет 55 млн грн на закупку экспресс-тестов для диагностики коронавируса

“Кернел”, одна из крупнейших украинских аграрных групп, выделяет на закупку экспресс-тестов для диагностики коронавируса 55 млн грн.

Согласно сообщению компании в сосцети Facebook, тесты между регионами и больницами распределит Министерство здравоохранения Украины.

В компании указали, что с начала пандемии коронавируса в Украине “Кернел“ внедряет комплексную программу мероприятий в координации с Офисом президента и местными органами власти в Полтавской и Кировоградской областях. В частности, создает штаб по борьбе с коронавирусом, координируя ситуацию в этих двух областях.

“Такие договоренности и региональное распределение были достигнуты на встрече президента Украины Владимира Зеленского с крупнейшими украинскими компаниями. Совместно с областными администрациями “Кернел” разрабатывает комплексную программу мер по минимизации распространения коронавируса и поддержки медицинских учреждений”, - отмечается в сообщении компании.

Программа предусматривает обустройство дополнительных больничных палат, закупку необходимого медицинского оборудования, индивидуальных средств защиты и других неотложных материалов для нужд медиков.

“Компания не только профинансирует определенные меры, но и полностью возьмет на себя координацию закупок”, - уточнили в “Кернеле”.

“Кернел”, в частности, закупает мониторы пациента, дефибрилляторы, дезинфицирующие и антисептические средства для Полтавской областной больницы, Кобеляцкой районной больницы, Чутовской райбольницы и Решетиловской райбольницы.

"Кернел" - крупнейший в мире производитель и экспортер подсолнечного масла, ведущий производитель и поставщик сельскохозяйственной продукции из региона Черноморского бассейна на мировые рынки. Вертикально интегрированная структура компании строится на тесно связанных между собой бизнес-сегментах: производство, экспорт и внутренние продажи подсолнечного масла; растениеводство; экспорт зерновых культур; предоставление услуг по хранению и перевалке зерна на элеваторах и портовых терминалах.

"Кернел" завершил 2019 ФГ (июль-2018 - июнь-2019) с чистой прибылью $179 млн, что в 3,2 раза больше, чем в 2018 ФГ. Его выручка за этот период выросла на 66% - до $3,992 млрд, EBITDA - на 55%, до $346 млн.