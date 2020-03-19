Экономика

19:17 19.03.2020

Нацбанк с конца апреля облегчит доступ к финансовым услугам украинцам с крымской пропиской

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Нацбанк с конца апреля облегчит доступ к финансовым услугам украинцам с крымской пропиской

Национальный банк Украины (НБУ) убирает юридические формальности с целью облегчения доступа к финансовым услугам для граждан Украины, которые зарегистрированы или имеют постоянное место жительства на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и в городе Севастополе, сообщается на сайте регулятора в четверг.

Соответствующие изменения утверждены постановлением правления НБУ от 17 марта 2020 года № 31 "О внесении изменений в постановление правления НБУ от 3 ноября 2014 № 699", которое обнародовано на сайте регулятора и вступает в силу 27 апреля 2020 года.

Согласно сообщению, в нормативной базе Нацбанка отменяются специальные нормы по применению валютного законодательства для украинцев с крымской пропиской и восстанавливается статус их резидентности.

"Указанные ослабление приняты с целью облегчения доступа таких граждан, в частности, и к таким базовым услугам как открытие банковского счета или депозита в украинских финансовых учреждениях", – отмечается в сообщении.

Нацбанк уточнил, что банки получат также дополнительные разъяснения относительно особенностей идентификации и верификации таких клиентов при открытии счетов в ближайшее время.

Отмечается, что возобновление статуса резидентности для украинцев с крымской пропиской инициировало Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

Консультации относительно соответствующего постановления проходили с участием Минветеранов, Министерства финансов, специалистов представительства президента Украины в АР Крым, Государственной налоговой службы, Государственной службы финансового мониторинга и Национального банка, уточняется в сообщении.

Теги: #нбу #услуги
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