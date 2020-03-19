Экономика

11:31 19.03.2020

Вероятность назначения главой Минэкоэнерго Буславец достаточно велика – источник

1 мин читать
Вероятность назначения главой Минэкоэнерго Буславец достаточно велика – источник

Министром энергетики и защиты окружающей среды с большой долей вероятности может стать Ольга Буславец, ранее занимавшая должность генерального директора директората энергетических рынков Министерства энергетики и угольной промышленности, сообщили "Энергорефрме" два информированных источника.

"Восемь депутатов комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и коммунальных услуг подписали письмо на премьер-министра Дениса Шмыгаля с просьбой поддержать назначение Ольги Буславец на должность главы Минэкоэнерго", – сказал "Энергореформе" собеседник в правительстве.

Другой источник утверждает, что Буславец была также на собеседовании в офисе президента по вопросу возможного ее назначения министром.

Как сообщалось, 4 марта ушел в отставку премьер Алексей Гончарук и вместе с ним правительство. Верховная Рада по представлению нового премьера Шмыгаля утвердила новый состав Кабмина, однако должность главы Минэкоэнерго в нем пока остается вакантной. Правительство 10 марта назначило врио главы ведомства первого заместителя министра энергетики и защиты окружающей среды Виталия Шубина.

В работавшем с конца августа прошлого года правительстве Гончарука министром был Алексей Оржель, который до этого руководил сектором "Энергетика" возглавляемого Гончаруком Офиса эффективного регулирования BRDO, а с 2006 года по 2014 год занимал разные должности в национальном регуляторе НКРЭКУ.

Теги: #минэнерго #кадры #кабмин
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:35 19.03.2020
Зеленский назначил главой Тернопольской обладминистрации Труша

Зеленский назначил главой Тернопольской обладминистрации Труша

14:01 18.03.2020
Кабмин предоставил Госпогранслужбе право пропускать украинцев на въезд и выезд из Крыма во время карантина при наличии гуманитарных потребностей

Кабмин предоставил Госпогранслужбе право пропускать украинцев на въезд и выезд из Крыма во время карантина при наличии гуманитарных потребностей

13:07 18.03.2020
Кабмин предоставил право иностранцам в 30-дневный срок после отмены карантина обращаться для урегулирования законного статуса пребывания в Украине

Кабмин предоставил право иностранцам в 30-дневный срок после отмены карантина обращаться для урегулирования законного статуса пребывания в Украине

12:39 18.03.2020
Зеленский уволил Сопеля с должности главы Тернопольской ОГА

Зеленский уволил Сопеля с должности главы Тернопольской ОГА

11:55 18.03.2020
Дубилет инициирует смелую налоговую реформу и замену налога на прибыль налогом на выведенный капитал

Дубилет инициирует смелую налоговую реформу и замену налога на прибыль налогом на выведенный капитал

10:43 18.03.2020
Кабмин намерен увеличить максимальную сумму кредитов по программе "5-7-9%" до 2 млн грн

Кабмин намерен увеличить максимальную сумму кредитов по программе "5-7-9%" до 2 млн грн

17:34 17.03.2020
Исполнять обязанности директора ГБР будет Александр Соколов

Исполнять обязанности директора ГБР будет Александр Соколов

10:54 17.03.2020
Минэкономики возглавил замгендиректора "Укрлендфарминга" и экс-директор "Тройка-Диалог Украина" Петрашко

Минэкономики возглавил замгендиректора "Укрлендфарминга" и экс-директор "Тройка-Диалог Украина" Петрашко

10:46 17.03.2020
И.о. генпрокурора Чумак написал заявление об увольнении

И.о. генпрокурора Чумак написал заявление об увольнении

10:44 17.03.2020
Минцифры готовит образовательный сериал для госслужащих

Минцифры готовит образовательный сериал для госслужащих

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украина с начала марта увеличила импорт продуктов на четверть, поставки сыров, яиц и меда выросли втрое - таможня

Украина консультируется с МВФ о возможности получения экстренной финпомощи из-за коронавируса – Нацбанк

НБУ разрешает банкам предоставлять клиентам льготы по обслуживанию рабочих кредитов на период карантина

Цены на нефть растут после падения накануне, Brent на уровне $26,73 за баррель

НБУ в среду уменьшил интервенции в поддержку гривни до $200 млн

ПОСЛЕДНЕЕ

Замминистра финансов Мельник задекларировал 125 тыс. грн доходов за 2019 год

Ритейлеры сокращают работу супермаркетов из-за ограничений движения общественного транспорта

НБУ планирует временно отменить тарифы в СЭП и снизить на интерчейндж

ПриватБанк из-за карантина продлил срок действия карт для выплат на 90 дней

SkyUp осуществит спецрейсы в Киев из Вены, Цюриха, Парижа, Лиссабона и ряда других городов

Украина с начала марта увеличила импорт продуктов на четверть, поставки сыров, яиц и меда выросли втрое - таможня

Обвал цен на нефть и коронавирус угрожают будущему нефтяных компаний в Северном море - доклад

МАУ открыла продажу на спецрейсы в Киев из Дубая, Тель-Авива, Ларнаки, Лондона и ряда других городов

Украина консультируется с МВФ о возможности получения экстренной финпомощи из-за коронавируса – Нацбанк

Нацбанк планирует отсрочить предоставление банками годовой финотчетности и перенести оценку их бизнес-моделей

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА