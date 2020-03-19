Вероятность назначения главой Минэкоэнерго Буславец достаточно велика – источник

Министром энергетики и защиты окружающей среды с большой долей вероятности может стать Ольга Буславец, ранее занимавшая должность генерального директора директората энергетических рынков Министерства энергетики и угольной промышленности, сообщили "Энергорефрме" два информированных источника.

"Восемь депутатов комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и коммунальных услуг подписали письмо на премьер-министра Дениса Шмыгаля с просьбой поддержать назначение Ольги Буславец на должность главы Минэкоэнерго", – сказал "Энергореформе" собеседник в правительстве.

Другой источник утверждает, что Буславец была также на собеседовании в офисе президента по вопросу возможного ее назначения министром.

Как сообщалось, 4 марта ушел в отставку премьер Алексей Гончарук и вместе с ним правительство. Верховная Рада по представлению нового премьера Шмыгаля утвердила новый состав Кабмина, однако должность главы Минэкоэнерго в нем пока остается вакантной. Правительство 10 марта назначило врио главы ведомства первого заместителя министра энергетики и защиты окружающей среды Виталия Шубина.

В работавшем с конца августа прошлого года правительстве Гончарука министром был Алексей Оржель, который до этого руководил сектором "Энергетика" возглавляемого Гончаруком Офиса эффективного регулирования BRDO, а с 2006 года по 2014 год занимал разные должности в национальном регуляторе НКРЭКУ.