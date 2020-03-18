Экономика

21:15 18.03.2020

НБУ в среду уменьшил интервенции в поддержку гривни до $200 млн

1 мин читать
НБУ в среду уменьшил интервенции в поддержку гривни до $200 млн

Национальный банк Украины (НБУ) продал на межбанковском валютном рынке в среду $200 млн, что на 33%, или на $100 млн меньше, чем во вторник, сообщил регулятор на странице в Facebook.

"Сегодня Национальный банк принимал активное участие в торгах на межбанковском валютном рынке. Мы продали $200 млн для сглаживания чрезмерных курсовых колебаний, а не фиксируя курс на определенном уровне, как и предусматривает режим гибкого курсообразования", - говорится в сообщении.

Теги: #нбу #интервенции #межбанк
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:03 18.03.2020
НБУ в течение двух дней разработает льготный режим для всех заемщиков на время карантина – Зеленский

НБУ в течение двух дней разработает льготный режим для всех заемщиков на время карантина – Зеленский

19:06 18.03.2020
НБУ будет бесплатно поддерживать банки наличными до мая

НБУ будет бесплатно поддерживать банки наличными до мая

19:02 18.03.2020
Курс гривни на межбанке в среду упал до 27,39 грн/$1, на наличном рынке сохранился на уровне 27,23-28,54 грн/$1, на "сером" укрепился до 27,82-28,17 грн/$1

Курс гривни на межбанке в среду упал до 27,39 грн/$1, на наличном рынке сохранился на уровне 27,23-28,54 грн/$1, на "сером" укрепился до 27,82-28,17 грн/$1

17:20 18.03.2020
НБУ удвоит число тендеров по депосертификатам и рефинансированию, изменит их условия для реакции на турбулентности

НБУ удвоит число тендеров по депосертификатам и рефинансированию, изменит их условия для реакции на турбулентности

20:05 17.03.2020
Закон о поддержке налогоплательщиков во время карантина увеличивает отчисления НБУ в бюджет на 10 млрд грн

Закон о поддержке налогоплательщиков во время карантина увеличивает отчисления НБУ в бюджет на 10 млрд грн

19:39 17.03.2020
НБУ во вторник увеличил интервенции в поддержку гривни до $300 млн

НБУ во вторник увеличил интервенции в поддержку гривни до $300 млн

16:59 17.03.2020
НБУ налаживает альтернативную доставку наличной иностранной валюты в Украину, просит подождать и не паниковать

НБУ налаживает альтернативную доставку наличной иностранной валюты в Украину, просит подождать и не паниковать

16:11 17.03.2020
Влияние кризиса на платежный баланс Украины будет нейтральным или даже позитивным – НБУ

Влияние кризиса на платежный баланс Украины будет нейтральным или даже позитивным – НБУ

15:56 17.03.2020
НБУ с начала года потратил на поддержку гривни до $1 млрд, резервы превышают $25 млрд и достаточны для сглаживания колебаний

НБУ с начала года потратил на поддержку гривни до $1 млрд, резервы превышают $25 млрд и достаточны для сглаживания колебаний

13:29 17.03.2020
НБУ отсрочит введение буферов капитала и стресс-тестирование банков

НБУ отсрочит введение буферов капитала и стресс-тестирование банков

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

С 1 апреля начнутся выплаты 1 тыс. грн людям с низкой пенсией, с 1 мая будет проведена индексация – Зеленский

НБУ будет бесплатно поддерживать банки наличными до мая

Курс гривни на межбанке в среду упал до 27,39 грн/$1, на наличном рынке сохранился на уровне 27,23-28,54 грн/$1, на "сером" укрепился до 27,82-28,17 грн/$1

НБУ удвоит число тендеров по депосертификатам и рефинансированию, изменит их условия для реакции на турбулентности

Украина с 1/04 введет спецпошлину 65% на импорт из РФ электроэнергии и угля, кроме коксующегося

ПОСЛЕДНЕЕ

С 1 апреля начнутся выплаты 1 тыс. грн людям с низкой пенсией, с 1 мая будет проведена индексация – Зеленский

RDS солидарна с "Укравтодором" и продолжит выполнение всех дорожно-строительных проектов во время карантина

Аннулировать и получить лицензии на осуществление деятельности по предоставлению финуслуг в период карантина можно онлайн - Нацкомифнуслуг

ДТЭК в 2019г перечислил в госбюджет 23,4 млрд грн налогов и сборов

Нацкомфинуслуг уточнила условия временного освобождения от ответственности по договорам потребительского кредита

Владелец Firefly Макс Поляков планирует построить космический завод в Майами и выпускать 24 ракеты в год

Дорожно-строительная группа компаний RDS планирует расширить географию своего присутствия в Украине

Украина с 1/04 введет спецпошлину 65% на импорт из РФ электроэнергии и угля, кроме коксующегося

Премьер заявляет о продвижении в переговорах с МВФ, надеется на скорый позитивный результат

"Интерпайп" сохраняет планы по инвестированию в 2020-2022гг в производство $136 млн

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА