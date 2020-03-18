НБУ в среду уменьшил интервенции в поддержку гривни до $200 млн

Национальный банк Украины (НБУ) продал на межбанковском валютном рынке в среду $200 млн, что на 33%, или на $100 млн меньше, чем во вторник, сообщил регулятор на странице в Facebook.

"Сегодня Национальный банк принимал активное участие в торгах на межбанковском валютном рынке. Мы продали $200 млн для сглаживания чрезмерных курсовых колебаний, а не фиксируя курс на определенном уровне, как и предусматривает режим гибкого курсообразования", - говорится в сообщении.