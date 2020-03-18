Нацкомфинуслуг уточнила условия временного освобождения от ответственности по договорам потребительского кредита

Временное освобождение потребителя от ответственности перед кредитодателем наступает в случае просрочки потребителем в период с 1 марта по 30 апреля 2020 года выполнения обязательств по договору о потребительском кредите, в том числе, но не исключительно, просрочки в этот период выполнения обязательств по уплате платежей.

Как отмечается на сайте Нацкомфинуслуг, такая норма закреплена вступившим в силу 18 марта 2020 года законом "О внесении изменений в Налоговый кодекс и другие законы Украины относительно поддержки налогоплательщиков на период осуществления мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространение короновирусной болезни (COVID-19)" (№533-их).

Кроме того, в соответствии с законом, потребитель в случае допущения такой просрочки освобождается от обязанностей платить кредитодателю неустойку (штраф, пеню) и другие платежи, уплата которых предусмотрена договором о потребительском кредите за просрочку исполнения (неисполнения, частичное исполнение) потребителем обязательства по такому договору.

Кредитодателю запрещается увеличение процентов за пользование кредитом по иным причинам, чем это предусмотрено ч. 4 ст. 1056-1 Гражданского кодекса, в период с 1 марта по 31 мая 2020 года.

Нацкомифнуслуг подчеркивает, что о указанные нормы распространяются на все договоры о потребительском кредите. Вместе с тем комиссия обращает внимание, что освобождение от ответственности не освобождает потребителей от обязанности выполнять надлежащим образом взятые обязательства по потребительским договорам.