Экспорт антисептиков в феврале остался на прежнем уровне - глава Гостаможни

Экспорт антисептических средств из Украины в феврале остался на прежнем уровне по сравнению с показателями прошлого года, тогда как поставки масок несколько увеличились, сообщил глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов.

"В феврале-2020 было экспортировано 46 тонн (антисептиков - ИФ), и столько же в феврале прошлого года", - сказал Нефьодов в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Он также указал, что по коду, в который входят медицинские маски, экспорт составил 394 тонны в минувшем месяце, тогда как в феврале-2019 этот показатель был на уровне 297 тонн.

"Украина - традиционный экспортер этой продукции. Каждый месяц в среднем вывозит на экспорт 200-300 тонн (масок - ИФ). По итогам прошлого года экспорт товаров по этому коду составил 3,2 тыс. тонн", - отметил Нефьодов.

Он также указал, что у таможни нет подтверждений о большой поставке масок в Германию, о чем ранее заявил премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини, отметив, что Словакия планировала купить у Украины 2 млн медмасок, но Украина якобы продала их Германии.

"За весь 2020 год в Германию было экспортировано 690 тыс. масок. Они шли маленькими партиями, маски от разных производителей. И не все они медицинские, были и строительные... Я не хочу давать политические оценки, для кого были эти заявления, но у нас нет подтверждений, что подобные действия имели место", - прокомментировал глава Гостаможни.



Полный текст интервью с Нефьодовым будет опубликован в ленте новостей и на сайте агентства "Интерфакс-Украина".