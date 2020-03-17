Экономика

18:25 17.03.2020

Экспорт антисептиков в феврале остался на прежнем уровне - глава Гостаможни

2 мин читать
Экспорт антисептиков в феврале остался на прежнем уровне - глава Гостаможни

Экспорт антисептических средств из Украины в феврале остался на прежнем уровне по сравнению с показателями прошлого года, тогда как поставки масок несколько увеличились, сообщил глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов.

"В феврале-2020 было экспортировано 46 тонн (антисептиков - ИФ), и столько же в феврале прошлого года", - сказал Нефьодов в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Он также указал, что по коду, в который входят медицинские маски, экспорт составил 394 тонны в минувшем месяце, тогда как в феврале-2019 этот показатель был на уровне 297 тонн.

"Украина - традиционный экспортер этой продукции. Каждый месяц в среднем вывозит на экспорт 200-300 тонн (масок - ИФ). По итогам прошлого года экспорт товаров по этому коду составил 3,2 тыс. тонн", - отметил Нефьодов.

Он также указал, что у таможни нет подтверждений о большой поставке масок в Германию, о чем ранее заявил премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини, отметив, что Словакия планировала купить у Украины 2 млн медмасок, но Украина якобы продала их Германии.

"За весь 2020 год в Германию было экспортировано 690 тыс. масок. Они шли маленькими партиями, маски от разных производителей. И не все они медицинские, были и строительные... Я не хочу давать политические оценки, для кого были эти заявления, но у нас нет подтверждений, что подобные действия имели место", - прокомментировал глава Гостаможни.


Полный текст интервью с Нефьодовым будет опубликован в ленте новостей и на сайте агентства "Интерфакс-Украина".

Теги: #таможня #коронавирус #нефьодов
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:41 17.03.2020
Емец призвал бизнес включится в борьбу с коронавирусом

Емец призвал бизнес включится в борьбу с коронавирусом

18:37 17.03.2020
Uber Eats сделала доставку в Киеве, Одессе, Львове и Харькове бесплатной до конца марта и напоминает о возможности бесконтактной доставки

Uber Eats сделала доставку в Киеве, Одессе, Львове и Харькове бесплатной до конца марта и напоминает о возможности бесконтактной доставки

18:36 17.03.2020
Ярославский пообещал доставить в Харьков 200 тысяч тестов на Covid-19 – Кернес

Ярославский пообещал доставить в Харьков 200 тысяч тестов на Covid-19 – Кернес

18:35 17.03.2020
Нацбанк переводит большинство сотрудников на дистанционный режим работы, рекомендует банкам по возможности поступить так же

Нацбанк переводит большинство сотрудников на дистанционный режим работы, рекомендует банкам по возможности поступить так же

18:34 17.03.2020
ПриватБанк ввел в отделениях санчас и рекомендует клиентам ждать своей очереди "на свежем воздухе"

ПриватБанк ввел в отделениях санчас и рекомендует клиентам ждать своей очереди "на свежем воздухе"

18:30 17.03.2020
Bolt намерен контролировать рост цен на свои услуги во время карантина в Украине, призывает другие сервисы присоединится к инициативе

Bolt намерен контролировать рост цен на свои услуги во время карантина в Украине, призывает другие сервисы присоединится к инициативе

18:29 17.03.2020
Минздрав ограничивает допуск в админздания

Минздрав ограничивает допуск в админздания

18:23 17.03.2020
Шмыгаль обсудил с послами стран G7 планы нового Кабмина и работу в условиях коронавируса

Шмыгаль обсудил с послами стран G7 планы нового Кабмина и работу в условиях коронавируса

18:16 17.03.2020
Минздрав классифицировал случаи заболевания COVID-19

Минздрав классифицировал случаи заболевания COVID-19

18:03 17.03.2020
"Метинвест" с 17 марта для защиты работников от коронавируса отменил командировки, отправил часть персонала на удаленную работу

"Метинвест" с 17 марта для защиты работников от коронавируса отменил командировки, отправил часть персонала на удаленную работу

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

НБУ ожидает в ближайшие дни поставку большого количества наличной иностранной валюты, думает над проведением аукциона по ее продаже

Глава таможни отрицает возможные провалы в импорте отдельных категорий товаров, но прогнозирует изменение ассортимента и цен

"Укрзализныця" выплатила по евробондам около $60 млн

СКМ предлагает создать Штаб экономического здоровья Украины

НБУ налаживает альтернативную доставку наличной иностранной валюты в Украину, просит подождать и не паниковать

ПОСЛЕДНЕЕ

НБУ ожидает в ближайшие дни поставку большого количества наличной иностранной валюты, думает над проведением аукциона по ее продаже

Цены на нефть меняются разнонаправленно, Brent торгуется у $30 за баррель

Глава таможни отрицает возможные провалы в импорте отдельных категорий товаров, но прогнозирует изменение ассортимента и цен

"Укрзализныця" выплатила по евробондам около $60 млн

Бизнес ожидает расширения программы "Доступные кредиты 5-7-9%" на всех и настаивает на введении налоговых каникул - СУП

СКМ предлагает создать Штаб экономического здоровья Украины

НБУ налаживает альтернативную доставку наличной иностранной валюты в Украину, просит подождать и не паниковать

Влияние кризиса на платежный баланс Украины будет нейтральным или даже позитивным – НБУ

НБУ с начала года потратил на поддержку гривни до $1 млрд, резервы превышают $25 млрд и достаточны для сглаживания колебаний

McDonald's закрывается на карантин, продолжит принимать заказы в McDrive и сервисе Glovo

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА