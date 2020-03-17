Верховный суд 16 апреля продолжит рассмотрение дела о вкладах Суркисов в ПриватБанке и законности bail-in – источник

Большая палата Верховного суда 16 апреля продолжит рассмотрение кассационной жалобы Нацбанка Украины (НБУ), Кабинета министров и ПриватБанка на решение судов низших инстанций по иску семьи Суркисов об отмене решений НБУ о признании их связанными с ПриватБанком лицами и признании недействительными договоров обмена их средств в банке на сумму свыше 1 млрд грн на акции банка (bail-in), позже выкупленные государством за 1 грн, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" информированный источник.

Как сообщалось, вчерашнее закрытое заседание Большой палаты Верховного суда по делу о вкладах Суркисов в ПриватБанке и законности bail-in началось с опозданием на час – в полдень и продолжалось более девяти с половиной часов. В середине дня Верховный суд принял решение о допуске прессы на заседание.

В пресс-службе ПриватБанка агентству "Интерфакс-Украина" вчера уточнили, что суд завершил изучение материалов дела и объявил о перерыве на неопределённый срок для подготовки решения.

Кроме того, юридический советник ПриватБанка Андрей Пожидаев отмечал, что суд объявит дату следующего заседания с учетом эпидемиологической ситуации.

Вердикта Верховного суда по этому делу ожидает Шестой апелляционный админсуд, рассматривающий апелляцию на решение Окружного админсуда о признании незаконной национализации ПриватБанка, а также Хозсуд Киева в деле по иску Игоря Коломойского и Triantal Investments о возврате им акций ПриватБанка.

ПриватБанк, согласно имеющейся информации, ранее уже выполнил решение судов первой и апелляционной инстанций в пользу Суркисов, однако для Нацбанка, Минфина и банка, помимо этих выплат, важным является вопрос отстоять законность процедуры bail-in, так как в случае проигрыша по пути семьи Суркисов, вероятнее всего, пойдут другие участники этой процедуры, общая сумма которой превышает 29 млрд грн.

Помимо этого, признание ее незаконной поставит под вопрос и всю национализацию ПриватБанка.