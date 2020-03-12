"Укрэнерго" обеспечило сотрудникам с детьми до 12 лет возможность работать удаленно, отменило заграничные командировки

НЭК "Укрэнерго" в рамках мероприятий по противодействию распространению коронавируса внесла изменения в рабочий процесс компании, предусмотрев для сотрудников с детьми возрастом до 12 лет возможность удаленной работы, сообщила пресс-служба НЭК в четверг.

Кроме того, компания решила на период эпидемии отменить заграничные командировки сотрудников, в частности поездки в страны европейского союза, а также в страны, где зафиксированы вспышки вируса.

Кроме того, с учетом информации Министерства здравоохранения Украины, компания ограничивает командировки сотрудников в украинские города. Руководителям структурных подразделений рекомендовано заменить проведение крупных мероприятий онлайн-встречами.

Как сообщалось, в среду, 11 марта, правительство приняло решение о введении с 12 марта трехнедельного карантина для всех учебных заведений.