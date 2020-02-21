ЕИБ готов поддержать проекты дорожной безопасности на международных транспортных коридорах Украины
Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) готов поддержать реализацию комплекса мероприятий по безопасности дорожного движения на наиболее опасных участках международных транспортных коридоров Украины, сообщила пресс-служба заместителя министра инфраструктуры Украины Натальи Форсюк.
Такого решения сторонам удалось достичь во время встречи Форсюк с вице-президентом ЕИБ Лилианой Павловой в ходе Третьей Всемирной министерской конференции по безопасности дорожного движения в Швеции.
"Новые проекты сотрудничества будут нацелены на внедрение в Украине интеллектуально-транспортных систем, а также ряда технологических новаций – систем Weight in Motion (взвешивания в движении – ИФ), экстренной связи, управления трафиком, автономного освещения и автоматического контроля нарушений скоростных режимов", - отметила Форсюк.
По ее словам, используя новейшие технологии, Украина сможет не только улучшить функционирование транспортной сети, но и обезопасить жизнь водителей и их пассажиров, а также пешеходов, предотвратив появление опасных случаев на дорогах.
Помимо вопросов повышения безопасности дорожного движения, стороны обсудили возможность финансирования восстановления автомобильных дорог на востоке Украины, для начала - в Луганской области.