Экономика

18:45 19.02.2020

ЕБРР добавил в перечень потенциальных поставщиков газа "Нафтогазу" за средства от евробондов Trafigura, Eni и ERU

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ЕБРР добавил в перечень потенциальных поставщиков газа "Нафтогазу" за средства от евробондов Trafigura, Eni и ERU

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) расширил перечень компаний, получивших право на участие в тендерах на закупку природного газа НАК "Нафтогаз Украины" на средства, привлеченные от банка в рамках размещения еврооблигаций в 2019 году, с 14 до 17.

Согласно пресс-релизу компании, дополнительно квалифицированы Trafigura Trading (Europe) Sarl (Швейцария), ERU Management Services LLC (США) и Eni Trading and Shipping SpA (Италия).

Как сообщалось, ранее в перечень поставщиков, прошедших процедуру предварительного отбора и согласованных ЕБРР, вошли: CEZ as, Alpiq Energy SE (обе - Чехия), MET Gas and Energy Marketing, Axpo Solutions AG, DXT Commodities SA (все - Швейцария), Uniper Global Commodities SE, RWE Supply and Trading GmbH и Trailstone GmbH (все - Германия), ENGIE SA (Франция), EDF Trading Limited, Shell Energy Europe Ltd., GHG Emissions Traders and Consultants Ltd. (все - Великобритания), Geoplin d.o.o (Словения) и Magyar Foldgazkereskedo Zrt (Венгрия).

По этому проекту "Нафтогаз" может использовать до EUR120 млн для закупки газа у европейских поставщиков, прошедших предварительный отбор.

"Нафтогаз" в июле 2019 года разместил трехлетние еврооблигации на $335 млн и пятилетние еврооблигации на EUR600 млн. Доходность долларового выпуска составила 7,375%, доходность выпуска в евро - 7,125%. Крупным покупателем транша в евро выступил ЕБРР (приобрел пятую часть). Компания тогда заявляла, что средства ей необходимы для накопления к зиме повышенного объема газа в хранилищах, чтобы быть готовой к вероятному прекращению "Газпромом" транзита с 1 января 2020 года и усилить позиции в переговорах с российской газовой монополией.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Холдинг является монополистом по хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.

Теги: #нафтогаз #ебрр #евробонды #газ
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