Экономика

18:36 17.02.2020

"Нафтогаз" провел консультации с инвестбанками и потенциальными инвесторами о перспективах выхода группы на IPO - Коболев

1 мин читать
"Нафтогаз" провел консультации с инвестбанками и потенциальными инвесторами о перспективах выхода группы на IPO - Коболев

 НАК "Нафтогаз Украины" на прошлой неделе провел консультации с инвестиционными банками и потенциальными инвесторами о перспективах выхода группы IPO, получив положительные отзывы, сообщил глава НАК Андрей Коболев.

"Успех этого процесса будет зависеть от способности продемонстрировать клиентоориентированность. В частности, создание ценности для конечного потребителя через удобства (диджитализация) и управление объемом потребления (энергоэффективность)", - написал он на своей странице в "Фейсбук".

"Из приятного - команду "Нафтогаза" положительно воспринимает рынок, поскольку мы "выполняем свои обещания и придерживаемся задекларированных ценностей". А такие вещи вдохновляют", - добавил он.

Как сообщалось, глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев неоднократно озвучивал потенциальную возможность биржевой продажи акций компании после ее реформирования.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Группа является монополистом по хранению природного газа в подземных хранилищах и транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.

Теги: #нафтогаз #газ #коболев #ipo
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:43 17.02.2020
Топ-менеджер "Нафтогаза" допускает снижение цен на газ летом до $100/тыс. куб. м, ожидает увеличение спроса на услугу хранения

Топ-менеджер "Нафтогаза" допускает снижение цен на газ летом до $100/тыс. куб. м, ожидает увеличение спроса на услугу хранения

12:20 17.02.2020
Литва окончательно проиграла спор с Газпромом о компенсации 1,4 млрд евро переплаты за газ

Литва окончательно проиграла спор с Газпромом о компенсации 1,4 млрд евро переплаты за газ

10:24 17.02.2020
"Нафтогаз" подал уточненную оценку компенсации по экспроприированным активам в Крыму

"Нафтогаз" подал уточненную оценку компенсации по экспроприированным активам в Крыму

14:32 14.02.2020
"Нафтогаз" в феврале представит суду оценку компенсации по экспроприированным активам в Крыму

"Нафтогаз" в феврале представит суду оценку компенсации по экспроприированным активам в Крыму

20:42 13.02.2020
Исполнительный директор "Нафтогаза" Витренко добивается выплаты премии компанией в суде

Исполнительный директор "Нафтогаза" Витренко добивается выплаты премии компанией в суде

10:45 13.02.2020
Средняя цена импорта Украиной газа в январе снизилась на 0,8% – МЭРТ

Средняя цена импорта Украиной газа в январе снизилась на 0,8% – МЭРТ

12:46 11.02.2020
Дальнейшее уменьшение цены на газ должно повлечь и снижение ренты на его добычу в Украине – глава "Нафтогаза"

Дальнейшее уменьшение цены на газ должно повлечь и снижение ренты на его добычу в Украине – глава "Нафтогаза"

09:17 11.02.2020
Рост потребления и импорта газа в КНР замедлился к концу 2019г на фоне торговой войны с США

Рост потребления и импорта газа в КНР замедлился к концу 2019г на фоне торговой войны с США

18:29 10.02.2020
"Нафтогаз" в феврале начнет закупки природного газа на условиях редукциона на УЭБ

"Нафтогаз" в феврале начнет закупки природного газа на условиях редукциона на УЭБ

13:37 10.02.2020
Приватизация "Нафтогаза" в нынешнем виде невозможна, как и выход компании на IPO - Герус

Приватизация "Нафтогаза" в нынешнем виде невозможна, как и выход компании на IPO - Герус

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Филатов и гендиректор "Южмаша" просят Раду выделить заводу еще 210 млн грн

Доля теневых операций в Украине в 2018г составила 24% ВВП

Еще 11 банков подали заявки на участие в программе "Доступные кредиты 5-7-9%" – Кабмин

Потребнастроения украинцев вернулись к уровню июля-2019 – исследование

Министр экономики ожидает наибольший приток инвестиций в агро, IT, инфраструктуру, энергетику, химпром и фармацевтику

ПОСЛЕДНЕЕ

Филатов и гендиректор "Южмаша" просят Раду выделить заводу еще 210 млн грн

Доля теневых операций в Украине в 2018г составила 24% ВВП

"Империал Тобакко" в Украине рассматривает возможность подачи иска в международный инвестиционный арбитраж из-за штрафа АМКУ

На правительственном портале и сайте Верховной Рады обнародован отчет о работе Кабмина в 2019 году

Еще 11 банков подали заявки на участие в программе "Доступные кредиты 5-7-9%" – Кабмин

Потребнастроения украинцев вернулись к уровню июля-2019 – исследование

Министр экономики ожидает наибольший приток инвестиций в агро, IT, инфраструктуру, энергетику, химпром и фармацевтику

"АвтоКрАЗ" безосновательно обвиняют в невыполнении ГОЗ в 2018-2019гг - пресс-служба

Рынок сигарет Украины по итогам 2019г. снизился на 15% - гендиректор "Империал Тобакко" в Украине

Объем денежных переводов в Украину в 2019 г. превысил сумму отправленных за рубеж средств почти в 6 раз

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА