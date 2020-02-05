Экономика

14:30 05.02.2020

Кабмин назначил временным и. о. главы "Укрзализныци" члена правления компании Желька Марчека

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Кабмин назначил временным и. о. главы "Укрзализныци" члена правления компании Желька Марчека

 Кабинет министров временно назначил исполняющим обязанности главы правления АО "Укрзализныця" (УЗ, Киев) члена правления УЗ Желька Марчека.

Соответствующее распоряжение от 5 февраля 2020 года № 64-р обнародовано на сайте правительства.

"Возложить временно, до назначения в установленном порядке председателя правления акционерного общества "Украинская железная дорога", исполнение обязанностей председателя правления указанного общества на члена правления акционерного общества "Украинская железная дорога" Марчека Желька", - говорится в тексте документа.

Ранее Кабинет министров согласовал увольнение главы "Укрзализныци" Евгения Кравцова без перевода на другую должность.

Как сообщал агентству "Интерфакс-Украина" источник, близкий к управляющему органу, набсовет "Укрзализныци" рассматривал два варианта решения: перевод на работу в Мининфраструктуры (по заявлению Кравцова) и расторжение контракта по инициативе набсовета.

Теги: #укрзализныця #кадры #глава
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