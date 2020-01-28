Экономика

17:13 28.01.2020

Цена газа для населения и тепловиков в январе по новой методике составит 4,65 грн/куб. м без НДС и транспорта

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Цена газа для населения и тепловиков в январе по новой методике составит 4,65 грн/куб. м без НДС и транспорта

Цена поставки НАК "Нафтогаз Украины" природного газа для нужд населения и производителей тепла в январе 2020 года составит 4,65 грн/куб. м (без НДС, транспортировки магистральными и распределительными газопроводами и наценки газсбытов), что на 25% меньше, чем в январе 2019 года.

"Новая цена рассчитана "Нафтогазом" в соответствии с постановлением Кабинета министров №17 от 24 января 2020 года. Таким образом, Украина выполняет обязательства перед МВФ по поэтапному переходу к рынку газа со свободным ценообразованием и конкуренцией за бытового потребителя между многими поставщиками газа", - говорится в пресс-релизе НАК.

В компании напомнили, что по новой методике цена на текущий месяц определяется согласно фактическим биржевым торгам, которые происходили с 1 по 22 число этого месяца. "Нафтогаз" в дальнейшем будет публиковать цену на текущий месяц в течение нескольких рабочих дней после 22 числа.

"Благодаря подписанию контракта на транзит российского газа по территории Украины, ценового кризиса на рынке газа не произошло. Более того, большие неиспользованные запасы газа в хранилищах европейских стран способствовали снижению цен на рынках Европы. Кабинет министров и "Нафтогаз" нашли решение, которое позволило пересмотреть январскую цену на газ для защищенных потребителей в сторону уменьшения. Фактически, цена приведена к рыночным условиям", - отметил руководитель газового дивизиона НАК Андрей Фаворов.

Таким образом, рассчитываемая по новой методике цена будет действовать вместо квартальной гарантированной цены, предложенной ПСО-потребителям на период с января по апрель 2020 года, а также вместо ранее утвержденной месячной цены на январь в размере (5,5 грн/куб. м).

Новая цена газа будет применяться автоматически для бытовых потребителей, независимо от того, какую цену потребитель выбрал раньше - квартальную или ежемесячную. Бытовым потребителям не нужно никуда обращаться или оформлять любые документы.

Клиенты, которые ранее приобрели газ на условиях предложения от "Нафтогаза" "газовый запас", могут оплатить поставки по сниженной цене, а неиспользованный остаток средств будет возвращен на счета потребителей в конце отопительного сезона.

В "Нафтогазе" также отмечают, что производителям тепла (предприятиям ТКЭ и ОСББ) необходимо срочно оформить дополнительные соглашения с НАК об уменьшении цены на январь 2020-го.

Теги: #нафтогаз #газ #население #цена
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