Экономика

17:31 22.01.2020

Гончарук на встрече с премьер-министром Финляндии призвал инвестировать в Украину

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 Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в ходе визита в Давос обсудил с премьер-министром Финляндии Санной Марин сотрудничество в образовательной сфере и перспективы инвестирования.

"Прибыл в Швейцарию. И первая встреча в моем двухдневном рабочем визите в Давосе - с премьер-министром Финляндии Санной Марин. К тому же, такого формата встреча двух премьер-министров Украины и Финляндии - первая за последние 5 лет. Сегодня Украина - один из крупнейших развивающихся рынков, поэтому призвал финских предпринимателей инвестировать в Украину", - написал Гончарук на странице в Фейсбуке в среду.

Кроме того, премьеры обсудили вопросы усиления сотрудничества в образовательной сфере, в частности, в рамках проекта "Финская поддержка реформы украинской школы". По словам Гончарука, проект направлен на реформирование системы школьного и профессионально-технического образования в Украине.

Среди прочего, Гончарук поблагодарил Финляндию за поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины и за неизменную позицию поддержки Финляндией санкций, наложенных на РФ в связи с вооруженной агрессией против Украины.

Премьер-министры обменялись приглашениями обеих стран с двусторонними визитами уже этой весной.

Теги: #давос #инвестиции #гончарук #финляндия
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