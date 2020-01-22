Экономика

11:36 22.01.2020

"Нова Пошта" сменила главу набсовета

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"Нова Пошта" сменила главу набсовета

Группа компаний "Нова Пошта" прекратила полномочия главы наблюдательного совета Игоря Трояна в связи с истечением срока их действия, назначив на эту должность члена набсовета Владимира Савчука.

Согласно сообщению предприятия в системе раскрытия информации НКЦБФР, соответствующее решение приняло общее собрание участников ООО "Нова Пошта" 20 января 2020 года.

Савчук избран главой набсовета сроком на один год.

Кроме того, акционеры переизбрали членами набсовета Вячеслава Климова, Владимира Поперешнюка, Инну Поперешнюк и Александра Ольшанского.

Основанная в 2001 году ГК "Нова Пошта" является лидером на рынке экспресс-доставки в Украине. Сеть компании превышает 3,3 тыс. отделений по всей стране.

Группа "Нова Пошта" предоставляет клиентам полный спектр логистических и связанных с ними услуг. В группу входят украинские и зарубежные компании, в том числе "Нова Пошта", "НП Логистик", "Пост Финанс" и "Нова Пошта Интернешнл".

Теги: #нова_пошта #набсовет #кадры
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