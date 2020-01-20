Закон о защите прав потребителей финансовых услуг вступил в действие.

Как сообщил Национальный банк Украины (НБУ) в Facebook, после принятия закона о защите прав потребителей финансовых услуг центробанк начал разрабатывать новые требования к банкам, которые позволят регулятору качественнее реагировать на обращения потребителей и решать спорные вопросы.

НБУ, в частности, уже утвердил требования, согласно которым банки обязаны будут изменить информацию о своих услугах на сайтах с марта: раскрыть полную и актуальную информацию об условиях предоставления услуг, их стоимости, включая комиссии и платежи за дополнительные услуги, условиях досрочного возврата кредита, возможных штрафах в случае невыполнения клиентом обязательств и т.п.

Кроме этого, с июня должна измениться реклама банков, которая будет содержать существенные характеристики услуги - информацию о полной стоимости, условиях получения услуги, рисках.

"НБУ также намерен принять новые требования к банкам, а именно: к договорам, визуальному восприятию рекламы, информации на сайтах и в рекламе по микрокредитах, к раскрытии информации об услугах через электронные каналы обслуживания, работе с обращениями граждан, избежании нечестных практик", - говорится в сообщении НБУ.