Экономика

16:40 20.01.2020

Закон о защите прав потребителей финансовых услуг вступил в действие

1 мин читать
Закон о защите прав потребителей финансовых услуг вступил в действие

Закон о защите прав потребителей финансовых услуг вступил в действие.

Как сообщил Национальный банк Украины (НБУ) в Facebook, после принятия закона о защите прав потребителей финансовых услуг центробанк начал разрабатывать новые требования к банкам, которые позволят регулятору качественнее реагировать на обращения потребителей и решать спорные вопросы.

НБУ, в частности, уже утвердил требования, согласно которым банки обязаны будут изменить информацию о своих услугах на сайтах с марта: раскрыть полную и актуальную информацию об условиях предоставления услуг, их стоимости, включая комиссии и платежи за дополнительные услуги, условиях досрочного возврата кредита, возможных штрафах в случае невыполнения клиентом обязательств и т.п.

Кроме этого, с июня должна измениться реклама банков, которая будет содержать существенные характеристики услуги - информацию о полной стоимости, условиях получения услуги, рисках.

"НБУ также намерен принять новые требования к банкам, а именно: к договорам, визуальному восприятию рекламы, информации на сайтах и в рекламе по микрокредитах, к раскрытии информации об услугах через электронные каналы обслуживания, работе с обращениями граждан, избежании нечестных практик", - говорится в сообщении НБУ.

Теги: #нбу #банки #финуслуги #нацбанк
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:39 20.01.2020
НБУ создал департаменты надзора за страховым рынком и методологии регулирования деятельности небанковских финучреждений

НБУ создал департаменты надзора за страховым рынком и методологии регулирования деятельности небанковских финучреждений

10:03 17.01.2020
Политика правительства и Нацбанка Украины способствует укреплению экономики страны – представительство МВФ

Политика правительства и Нацбанка Украины способствует укреплению экономики страны – представительство МВФ

13:44 16.01.2020
НБУ с большой вероятностью опустит прогнозную кривую учетной ставки в конце января

НБУ с большой вероятностью опустит прогнозную кривую учетной ставки в конце января

12:36 16.01.2020
Нацбанк обнародовал Программу действий на 2020 год

Нацбанк обнародовал Программу действий на 2020 год

18:42 15.01.2020
Разъяснение НБУ по изменениям условий распоряжения ФЛП своими средствами на предпринимательских картах оставило ряд вопросов – юрист

Разъяснение НБУ по изменениям условий распоряжения ФЛП своими средствами на предпринимательских картах оставило ряд вопросов – юрист

12:02 15.01.2020
Экс-нардеп Демчак купил менее 1% акций РВС Банка

Экс-нардеп Демчак купил менее 1% акций РВС Банка

11:52 15.01.2020
Бизнесмен Ярославский уведомил НБУ о намерении купить банк "Кредит Днепр"

Бизнесмен Ярославский уведомил НБУ о намерении купить банк "Кредит Днепр"

16:36 14.01.2020
Нацбанк опровергает информацию о причастности его сотрудников к осуществлению "схемных" операций клиентов Сбербанка

Нацбанк опровергает информацию о причастности его сотрудников к осуществлению "схемных" операций клиентов Сбербанка

19:23 13.01.2020
НБУ включил в список участников валютных интервенций с запросом лучшего курса Универсал Банк

НБУ включил в список участников валютных интервенций с запросом лучшего курса Универсал Банк

16:16 13.01.2020
Суд Хельсинки отклонил иск Бориса Ротенберга к банкам, отказавшим ему в обслуживании

Суд Хельсинки отклонил иск Бориса Ротенберга к банкам, отказавшим ему в обслуживании

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Концессионером морпорта "Херсон" выбран "Рисоил-Херсон"- источник

Минэкоэнерго создает госпредприятие "Укрвугилля"

"Укрпошта" в 2019г получила 600 млн грн чистой прибыли, увеличила чистый доход на 20,6%

Возможность закупки "Нафтогазом" газа у "Газпрома" будет зависеть, в том числе, от решения правительства - Коболев

Зеленский уверен, что средний бизнес поддерживает решения власти, ведущие к прозрачности процессов

ПОСЛЕДНЕЕ

Концессионером морпорта "Херсон" выбран "Рисоил-Херсон"- источник

Китайская CRCC решила открыть в Украине представительство, подписала меморандум с "Укрзализныцей"

Коболев и набсовет "Нафтогаза" обсуждают возможность продления контракта

Минэкоэнерго создает госпредприятие "Укрвугилля"

Amazon создает терминалы для оплаты покупок по отпечатку ладони

Сеть продаж "Метинвеста" стала такой эффективной, что мы выступаем в качестве торгового агента для некоторых наших конкурентов – гендиректор

"Укрпошта" в 2019г получила 600 млн грн чистой прибыли, увеличила чистый доход на 20,6%

Возможность закупки "Нафтогазом" газа у "Газпрома" будет зависеть, в том числе, от решения правительства - Коболев

Разделение Минэкономики и Минагро требует взвешенного решения – бизнес

ДТЭК проведет в Давосе круглый стол о возможностях Украины по поддержке целей "Европейского зеленого пакта"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА