"Интерпайп" в 2019г снизил выпуск стали на 4,2%, труб на 13,3%, нарастил производство ж/д продукции на 11%

Международная вертикально интегрированная трубно-колесная компания (ТКК) "Интерпайп" в 2019 году сократила выплавку стали на 4,2% по сравнению с предыдущим годом - до 854,5 тыс. тонн, в том числе в декабре произведено 57,1 тыс. тонн.

Как сообщается в пресс-релизе компании в среду вечером, по итогам прошлого года выпуск труб снизился на 13,3%, до 587 тыс. тонн (в декабре - 32,1 тыс. тонн), но возросло производство железнодорожной продукции - на 11%, до 207,7 тыс. тонн (19,6 тыс. тонн).

При этом отмечается, что компания в 2019 году нарастила продажи круглой стальной заготовки на 22,8%, до 23,7 тыс. тонн (в декабре - 0,7 тыс. тонн), железнодорожной продукции - на 7%, до 202,1 тыс. тонн (18,2 тыс. тонн), но сократила реализацию труб на 10,6%, до 597,1 тыс. тонн (53,3 тыс. тонн).

Сообщается также, что трубы в 2019 году в основном реализовывались в Украине (25%), Европе (24%) и американском континенте (24%). Ж/д продукция - в СНГ (45%), Европе (26%) и Украине (22%).

"Интерпайп" входит в десятку крупнейших в мире производителей бесшовных труб, является третьим по величине производителем цельнокатаных железнодорожных колес в мире.

В структуре компании - пять промышленных активов: "Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод (НТЗ)", "Интерпайп Новомосковский трубный завод (НМТЗ)", "Интерпайп Нико-Тьюб", "Днепропетровский Втормет" и электросталеплавильный комплекс "Днипросталь" под брендом "Интерпайп Сталь".