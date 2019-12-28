ГИЯРУ одобрила перевод топлива Westinghouse на блоке №3 ЮУАЭС в промышленную эксплуатацию

Государственная инспекция ядерного регулирования (ГИЯРУ) одобрила перевод тепловыделяющих сборок ТВС-WR производства Westinghouse (Швеция) на энергоблоке №3 Южно-Украинской АЭС в промышленную эксплуатацию, сообщается на странице инспекции в соцсети Facebook.

"Диверсификации поставок ядерного топлива Westinghouse продолжается. 28 декабря 2019 Госатомрегулирования приняло положительное решение о переводе ядерного топлива производства компании Westinghouse в промышленную эксплуатацию на энергоблоке № 3 Южно-Украинской АЭС", – отмечено в сообщении.

Как отмечено в свою очередь в пресс-релизе НАЭК "Энергоатом", ЮУАЭС-3 стал первым блоком, получившим разрешение на промышленную эксплуатацию ядерного топлива Westinghouse.

"Мы гордимся, что ЮУАЭС, которая эксплуатирует топливные сборки Westinghouse в течение 13 лет, стала первой в этом очень важном для энергетической безопасности государства проекте", – цитирует пресс-служба НАЭК генерального директора Южно-Украинской АЭС Владимира Лисниченко.

Как сообщалось, исследовательская эксплуатация ТВС-WR на энергоблоке №3 Южно-Украинской АЭС (ЮУАЭС) была начата в 2015 году. Позже в рамках ее расширения количество эксплуатирующих ТВС-WR блоков было увеличено. Так, в настоящее время данный вид сборок используется на энергоблоке №2 ЮУАЭС, а также на блоках №1, №3-5 Запорожской АЭС. Третий энергоблок ЮУАЭС в июле 2018 года стал первый энергоблоком в Украине, работавшим исключительно на топливе Westinghouse.

Ранее, в 2000 году целью с диверсификации источников поставок ядерного топлива для украинских АЭС "Энергоатом" совместно Westinghouse начал реализацию проекта квалификации ядерного топлива этой фирмы. В марте 2008 года "Энергоатом" заключил с Westinghouse Electric Sweden (Швеция) коммерческий контракт на обеспечение в 2011-2015 годах свежим ядерным топливом от трех до шести энергоблоков АЭС Украины с реакторами типа ВВЭР-1000. В 2014 году стороны договорились расширить и продлить его до 2020 года. В январе 2018 года контракт был продлен до 2025 года. Соглашением предусматривается поставка ядерного топлива для обеспечения семи из 15 украинских атомных блоков. Так, с 2021 года НАЭК "Энергоатом" планирует начать работу по внедрению в эксплуатацию ТВС-WR на энергоблоке №3 Ривненской АЭС. В 2019-2021 годах НАЭК планирует полностью загрузить четыре блока Запорожской АЭС топливом Westinghouse. Второй и шестой энергоблоки ЗАЭС будут эксплуатироваться с использованием только российского ядерного топлива.