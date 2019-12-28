Экономика

13:26 28.12.2019

ГИЯРУ одобрила перевод топлива Westinghouse на блоке №3 ЮУАЭС в промышленную эксплуатацию

2 мин читать
ГИЯРУ одобрила перевод топлива Westinghouse на блоке №3 ЮУАЭС в промышленную эксплуатацию

Государственная инспекция ядерного регулирования (ГИЯРУ) одобрила перевод тепловыделяющих сборок ТВС-WR производства Westinghouse (Швеция) на энергоблоке №3 Южно-Украинской АЭС в промышленную эксплуатацию, сообщается на странице инспекции в соцсети Facebook.

"Диверсификации поставок ядерного топлива Westinghouse продолжается. 28 декабря 2019 Госатомрегулирования приняло положительное решение о переводе ядерного топлива производства компании Westinghouse в промышленную эксплуатацию на энергоблоке № 3 Южно-Украинской АЭС", – отмечено в сообщении.

Как отмечено в свою очередь в пресс-релизе НАЭК "Энергоатом", ЮУАЭС-3 стал первым блоком, получившим разрешение на промышленную эксплуатацию ядерного топлива Westinghouse.

"Мы гордимся, что ЮУАЭС, которая эксплуатирует топливные сборки Westinghouse в течение 13 лет, стала первой в этом очень важном для энергетической безопасности государства проекте", – цитирует пресс-служба НАЭК генерального директора Южно-Украинской АЭС Владимира Лисниченко.

Как сообщалось, исследовательская эксплуатация ТВС-WR на энергоблоке №3 Южно-Украинской АЭС (ЮУАЭС) была начата в 2015 году. Позже в рамках ее расширения количество эксплуатирующих ТВС-WR блоков было увеличено. Так, в настоящее время данный вид сборок используется на энергоблоке №2 ЮУАЭС, а также на блоках №1, №3-5 Запорожской АЭС. Третий энергоблок ЮУАЭС в июле 2018 года стал первый энергоблоком в Украине, работавшим исключительно на топливе Westinghouse.

Ранее, в 2000 году целью с диверсификации источников поставок ядерного топлива для украинских АЭС "Энергоатом" совместно Westinghouse начал реализацию проекта квалификации ядерного топлива этой фирмы. В марте 2008 года "Энергоатом" заключил с Westinghouse Electric Sweden (Швеция) коммерческий контракт на обеспечение в 2011-2015 годах свежим ядерным топливом от трех до шести энергоблоков АЭС Украины с реакторами типа ВВЭР-1000. В 2014 году стороны договорились расширить и продлить его до 2020 года. В январе 2018 года контракт был продлен до 2025 года. Соглашением предусматривается поставка ядерного топлива для обеспечения семи из 15 украинских атомных блоков. Так, с 2021 года НАЭК "Энергоатом" планирует начать работу по внедрению в эксплуатацию ТВС-WR на энергоблоке №3 Ривненской АЭС. В 2019-2021 годах НАЭК планирует полностью загрузить четыре блока Запорожской АЭС топливом Westinghouse. Второй и шестой энергоблоки ЗАЭС будут эксплуатироваться с использованием только российского ядерного топлива.

Теги: #юуаэс #гияру #westinghouse
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:31 24.10.2019
ГИЯРУ и Госцентр по ядерной и радиационной безопасности ожидают реакции международных партнеров на переподчинение инспекции Минэкоэнерго

ГИЯРУ и Госцентр по ядерной и радиационной безопасности ожидают реакции международных партнеров на переподчинение инспекции Минэкоэнерго

18:25 22.10.2019
Кабмин переподчинил ГИЯРУ Минэкоэнерго, в УЯО считают это решение противоречащим законодательству

Кабмин переподчинил ГИЯРУ Минэкоэнерго, в УЯО считают это решение противоречащим законодательству

20:07 10.09.2019
Рада поддержала лицензирование ГИЯРУ добычи урана

Рада поддержала лицензирование ГИЯРУ добычи урана

14:12 06.09.2019
Westinghouse видит возможность организации производства ядерного топлива в Украине – CEO компании

Westinghouse видит возможность организации производства ядерного топлива в Украине – CEO компании

11:54 06.09.2019
Westinghouse ожидает официальной позиции нового правительства по проекту "Энергомост "Украина-ЕС"

Westinghouse ожидает официальной позиции нового правительства по проекту "Энергомост "Украина-ЕС"

18:41 02.09.2019
Данилюк обсудил с представителями Westinghouse повышение энергетической безопасности Украины

Данилюк обсудил с представителями Westinghouse повышение энергетической безопасности Украины

11:02 13.06.2019
Южно-Украинская АЭС подключила к энергосети блок №2 после планового ремонта

Южно-Украинская АЭС подключила к энергосети блок №2 после планового ремонта

09:51 04.02.2019
"Энергоатом" заключил договор с Wärtsilä France на покупку запчастей на 80 млн грн после непростой тендерной процедуры

"Энергоатом" заключил договор с Wärtsilä France на покупку запчастей на 80 млн грн после непростой тендерной процедуры

13:08 18.01.2019
Westinghouse предоставит Украине свою технологию производства ядерного топлива для строительства завода - Насалик

Westinghouse предоставит Украине свою технологию производства ядерного топлива для строительства завода - Насалик

11:31 23.11.2018
"Энергоатом" подал все необходимые документы для ремонта блока №1 ХАЭС для продления срока эксплуатации

"Энергоатом" подал все необходимые документы для ремонта блока №1 ХАЭС для продления срока эксплуатации

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Президент подписал закон о соответствии деятельности НКРЭКУ требованиям Конституции

Газовые переговоры продолжаются, работа, возможно, затянется на выходные - глава ОГТСУ

Валовый внешний долг Украины в III кв.-2019 вырос на 3,8%

"Нафтогаз" получил от "Газпрома" $2,9 млрд по решению арбитража, переговоры продолжаются

Газпром заплатил Нафтогазу $2,9 млрд, присужденных Стокгольмским арбитражем

ПОСЛЕДНЕЕ

Конкурс на должность главы АМПУ состоится в начале 2020г с привлечением рекрутинговой компании - Мининфраструктуры

Президент подписал закон о соответствии деятельности НКРЭКУ требованиям Конституции

Депутаты предлагают Раде ввести второй уровень пенсионного обеспечения

Минэкоэнерго отмечает необходимость скорейшего согласования позиции по реструктуризации "зеленых" тарифов для эффективного запуска аукционов

Киевляне в январе заплатят за тепло на 22-24% меньше - Кличко

АМКУ разрешил EssilorLuxottica купить крупнейшую украинскую сеть оптик "Люксоптика"

Газовые переговоры продолжаются, работа, возможно, затянется на выходные - глава ОГТСУ

Банки с российским капиталом продемонстрировали худшие результаты при стресс-тестировании

Валовый внешний долг Украины в III кв.-2019 вырос на 3,8%

"Кернел" увеличил уставный капитал на $55,2 тыс.

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА