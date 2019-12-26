Запрет украинским компаниям с иностранным капиталом покупать землю приведет к переформатированию рынка - советник премьера

Ограничение на приобретение сельскохозяйственных земель украинскими компаниями с иностранным капиталом приведет к переформатированию рынка, в долгосрочной перспективе - выходу иностранного бизнеса из Украины, сообщил советник премьер-министра Украины по экономическим вопросам Алексей Мушак.

"Раньше все были в одинаковых условиях - только аренда. Сейчас же украинские компании с иностранным капиталом будут лишены возможности купить землю. По факту, это будет переформатирование рынка. В первый год порядка 10% земли сменит владельца, а в первые пять лет - порядка 30%. Некоторые земли останутся в аренде существующих аграриев, а некоторые начнут обрабатывать конкуренты, какую бы ежегодную аренду им не предлагали. Это значит, что земельный банк в обработке будет уменьшаться", - написал он на своей странице в соцсети Facebook.

Мушак отметил, что если бы земельный банк уменьшился в одном месте, то это была бы не проблема, но, по его словам, это будет происходить по всей стране и соответственно во всех кластерах будет проблема с эффективностью - цельный земельный массив будет нарушен и затраты на обработку поля увеличатся.

"Если нельзя сохранить существующую модель бизнеса, то это приведет к проблемам с привлечением финансирования для дальнейшего развития. Потому что ситуация может только ухудшаться и в долгосрочной перспективе это четкий однозначный сигнал – "надо паковать чемоданы на выход". А значит, иностранный аграрный бизнес будет постепенно выходить из Украины", - заметил советник премьера.