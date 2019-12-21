Экономика

13:19 21.12.2019

Газпром до 29 декабря выплатит Нафтогазу $2,9 млрд, правительство Украины подпишет мировое соглашение по иску на $7,4 млрд

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Газпром до 29 декабря выплатит Нафтогазу $2,9 млрд, правительство Украины подпишет мировое соглашение по иску на $7,4 млрд

"Газпром" должен выплатить "Нафтогазу" $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража до 29 декабря, в свою очередь правительство Украины и российская компания должны подписать мировое соглашение по урегулированию судебных претензий Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) на $7,4 млрд.

Как уточнили в "Газпроме", претензии АМКУ составляют 171,9 млрд грн, включая штраф и пеню. По сегодняшнему курсу это около $7,4 млрд.

Теги: #нафтогаз #газпром #суд #амку
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