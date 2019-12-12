Тенденция оттока рабсилы заграницу почти прекратилась - замглавы НБУ

Тенденция оттока рабочей силы за границу почти прекратилась, сообщил заместитель главы Национального банка Украины Дмитрий Сологуб.

"По частным переводам из-за границы сейчас есть актуальная цифра за 10 месяцев - $9 млрд. Это почти, как в прошлом году - на 7% ниже. К концу этого года ожидаем где-то $11,5 млрд. Это также соответствует прошлому году, то есть тенденция оттока рабочей силы за границу почти остановилась", - сказал Сологуб в ходе пресс-брифинга в Киеве в четверг.