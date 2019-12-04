Экономика

13:58 04.12.2019

Премьер Швеции видит большой инвестиционный потенциал Украины при условии борьбы с коррупцией, сдерживании влияния олигархов

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Премьер Швеции видит большой инвестиционный потенциал Украины при условии борьбы с коррупцией, сдерживании влияния олигархов

Украина имеет большой потенциал для привлечения инвестиций при условии обеспечения верховенства права, борьбы с коррупцией и сдерживании влияния олигархов, считает премьер-министр Швеции Стефан Левен.

"Мы надеемся на укрепление наших отношений, в частности, в сфере торговли и инвестиций. В настоящее время экспорт Украины достиг рекордного уровня, и при условии выполнения положений Соглашения об ассоциации (Украина-ЕС - ИФ) потенциал этих инвестиций выглядит очень перспективным", - сказал он на брифинге в среду после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

При этом шведский премьер указал, что этот потенциал может быть реализован только при условии, если Украина будет работать над укреплением верховенства права, борьбой с коррупцией и сдерживанием влияния олигархов.

Теги: #швеция #инвестиции #олигархи #коррупция #левен
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