Премьер Швеции видит большой инвестиционный потенциал Украины при условии борьбы с коррупцией, сдерживании влияния олигархов

Украина имеет большой потенциал для привлечения инвестиций при условии обеспечения верховенства права, борьбы с коррупцией и сдерживании влияния олигархов, считает премьер-министр Швеции Стефан Левен.

"Мы надеемся на укрепление наших отношений, в частности, в сфере торговли и инвестиций. В настоящее время экспорт Украины достиг рекордного уровня, и при условии выполнения положений Соглашения об ассоциации (Украина-ЕС - ИФ) потенциал этих инвестиций выглядит очень перспективным", - сказал он на брифинге в среду после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

При этом шведский премьер указал, что этот потенциал может быть реализован только при условии, если Украина будет работать над укреплением верховенства права, борьбой с коррупцией и сдерживанием влияния олигархов.