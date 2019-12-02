"Нова Пошта" масштабирует проект по сбору вторсырья в отделениях на 6 городов

Группа компаний "Нова Пошта" решила масштабировать проект по сбору вторсырья в отделениях, отмечается в сообщении на сайте компании.

"На первом этапе сбор вторсырья будет запущен во всех почтовых и грузовых отделениях Киева, Харькова, Днепра, Одессы, Львова и Полтавы. В 2020 году компания изучит опыт масштабирования на миллионники и рассмотрит возможность дальнейшего масштабированиян на все остальные отделения компании", - отмечается в сообщении.

При масштабировании проекта компания решила оставить два бокса: один для макулатуры и гофрокартона, и один для всего полиэтилена, без разделения на цветной и прозрачный. "Более глубокую сортировку полиэтилена будут производить подрядчики, которые забирают у нас вторичное сырье. Это сделано для упрощения процесса сортировки нашими клиентами", - подчеркивают в компании.

"Нова Пошта" в апреле-июле текущего года провела пилотный проект по сбору упаковки в 10 отделениях Киева. Клиенты могли оставить коробки и другие упаковочные материалы в специальных боксах для сбора вторсырья.

"Мы увеличили объемы собранной макулатуры и полиэтилена на 153%. За три с половиной месяца в рамках пилотного проекта было собрано 4561 кг вторсырья на 10 отделениях. Около 80% всего собранного вторсырья — это бумага, гофрокартон и бумажный уплотнитель, а 20% — стрейч, пупырчатая пленка и пакеты", — цитируется в сообщении директор "Нова Пошта" Александр Бульба.

В отделениях, где пилот не проводился, вторсырье, как и ранее, собирается сотрудниками и передается на дальнейшую переработку.

Как отмечают в компании, в "Нова Пошта" налажен полный цикл сбора вторсырья — сбор происходит на терминалах и отделениях, далее вторсырье передается на переработку. Компания сотрудничает с более 20 украинскими подрядчиками. За 10 месяцев 2019 года "Нова Пошта" собрала почти 1300 тонн вторсырья, что на 36% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщалось, "Нова Пошта" поэтапно переводит свои отделения на работу с бумагой вторичной переработки вместо пенопласта для заполнения пустот в упаковке.

Группа компаний "Нова Пошта" в 2018 году доставила 174 млн ед. отправлений, что почти на 20% больше, чем в 2017 году. При этом в 2019 году планирует достичь 20%-го прироста количества обслуженных отправлений.

Основанная в 2001 году ГК "Нова Пошта" является лидером на рынке экспресс-доставки в Украине. Сеть компании состоит почти из 3 тыс. отделений по всей стране.