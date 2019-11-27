Экономика

12:31 27.11.2019

Нафтогаз заявляет о победе в апелляции по первой жалобе Газпрома на решение Стокгольмского арбитража

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Нафтогаз заявляет о победе в апелляции по первой жалобе Газпрома на решение Стокгольмского арбитража

Апелляционный суд округа Свеа (Швеция) вынес положительное для НАК "Нафтогаз Украины" решение по жалобе ПАО "Газпром" (РФ) на решение Стокгольмского арбитража, заявил исполнительный директор НАК Юрий Витренко.

"Полная победа! Украина снова побеждает! Мы выиграли апелляцию по первой жалобе "Газпрома" на решение Стокгольмского арбитража", - написал он на своей странице в Facebook в среду.

Как отмечено в свою очередь в пресс-релизе суда, решение является окончательным и не подлежит обжалованию.

"Сегодняшнее постановление означает, что действия "Газпрома" отклонены и что специальный арбитраж никоим образом не будет отменен. В рамках оценки Апелляционный суд установил, отсутствие каких-либо доказательств того, что в процедуре была допущена какая-либо ошибка", – отмечено в тексте.

Как сообщалось, Апелляционный суд округа Свеа (Швеция) 9 октября начал слушания по решениям Стокгольмского арбитража, который в декабре 2017 года и феврале 2018 года вынес решения по искам между НАК "Нафтогаз Украины" и ПАО "Газпром" на поставку и транзит газа.

По словам Витренко, первое из трех дел касается прежде всего решения арбитража, которое обнулило обязательства НАК по положениям контракта "бери или плати".

Теги: #нафтогаз #витренко #газпром #стокгольмский_арбитраж
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