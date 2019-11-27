Экономика

09:53 27.11.2019

Правление НБУ заявляет о давлении со стороны экс-владельца ПриватБанка Коломойского

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Правление НБУ заявляет о давлении со стороны экс-владельца ПриватБанка Коломойского

Правление Национального банка Украины заявляет о длящейся уже несколько недель сфокусированной атаке на регулятор в форме заказных спекуляций и клеветы в СМИ, проплаченных митингов под стенами НБУ и даже попытках насильственного вторжения в центробанк.

"Мы считаем, что это давление на Национальный банк осуществляет олигарх и экс-владелец ПриватБанка Игорь Коломойский, который задолжал государству $5,5 млрд, выведенных из ПриватБанка до национализации", – говорится в обращении правления на сайте НБУ в среду

"В то же время государство - президент, правительство, Национальный банк - объединены единой позицией, что средства должны быть возвращены", – подчеркивает правление.

По его мнению, цель атаки - создать управляемый информационный хаос, чтобы дискредитировать центробанк и реформу по очистке банковского сектора, сменить руководство и в будущем прибегнуть к ручному управлению НБУ, а также избежать ответственности и необходимости возвращать государству выведенные из ПриватБанка средства.

Еще одной задачей такой атаки в правлении считают препятствие сотрудничеству Украины с международными партнерами и, прежде всего, МВФ, который поддерживает позицию государства, что бывшие владельцы обанкротившихся банков должны вернуть государству средства.

НБУ обосновывает свое мнение о том, что заказчиком информационной кампании является Коломойский, тем, что митингующие, по заявлениям СМИ, получают за это деньги и что к ним с 25 ноября присоединились работники "Никопольского завода ферросплавов" и других подконтрольных Коломойскому предприятий, которые до этого пикетировали офисы ПриватБанка в Днепре и Киеве.

"В-третьих, атака реализуется через главного "исполнителя" - депутата Александра Дубинского, фигуранта антикоррупционных расследований, которого в медиа называют рупором олигарха Коломойского", – утверждает правление Нацбанка.

Руководство регулятора подчеркивает, что давление на центральный банк недопустимо в правовом и цивилизованном государстве.

"Мы продолжаем обеспечивать ценовую и финансовую стабильность: регулируем банки, обеспечиваем бесперебойность платежей, наращиваем международные резервы Украины и др. Однако, поскольку атаки могут угрожать налаженной работе регулятора и безопасности наших сотрудников, НБУ уже обратился в правоохранительные органы с просьбой не допустить противоправных действий", – говорится в обращении.

Правление также призвало медийное и экспертное сообщество поддержать НБУ объективным освещением событий.

Как сообщалось, на среду на 11:00 в Нацбанке намечено проведение заседания парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, профильный финансовый подкомитет которого возглавляет Дубинский.

Теги: #нбу #давление #приватбанк #коломойський
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