Экономика

13:40 21.11.2019

НКРЭКУ планирует с 1 января повысить тариф на распределение э/э

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НКРЭКУ планирует с 1 января повысить тариф на распределение э/э

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), планирует с 1 января 2020 года увеличить тарифы операторов системы распределения (ОСР, облэнерго) электрической энергии.

Согласно обнародованному 19 ноября к общественному обсуждению проекту постановления, максимальный рост стоимости услуг запланирован для АО "Укрзализныця" – в 2,2 раза, до 144,27 грн/МВт-ч для небытовых потребителей первого класса напряжения и 610,12 грн/МВт-ч для потребителей второго класса напряжения.

Минимальное повышения для потребителей по первому классу запланировано для "ДТЭК Высоковольтные сети" – на 11,14%, до 27,03 грн/МВт-ч, по второму классу – для потребителей "Ривнеоблэнерго" – на 9,83%, до 521,10 грн/МВт-ч.

Процесс пересмотра тарифов пока не касается ГП "Региональные электрические сети" и КП "Городские электрические сети", которые не предоставили необходимые для этого документы.

ООО "Луганское энергетическое объединение" не обращалось к регулятору с заявлением об утверждении тарифа на 2020 год, однако комиссия намерена скорректировать его в сторону уменьшения, изъяв из структуры объем инвестиционной программы за 2018 года (в размере 49,885 млн грн). Объединение не предоставило отчет о выполнении инвестпрограммы, что может свидетельствовать о ее невыполнении, поясняется в документе. Таким образом, комиссия планирует снизить тариф на 5,04% (до 201,60 грн/МВт-ч) для потребителей по первому классу, на 6% (до 897,69 грнМВт-ч) для потребителей по второму классу.

В проекте также указано, что в настоящее время комиссия не может рассматривать тарифный вопрос для ЧП "Гарантэнерго М" (Новый Раздел и Новояворовск), поскольку его лицензия была аннулирована в связи с нарушением компанией лицензионных условий ведения хоздеятельности, а постановление, которым был установлен тариф, утратил силу. В тоже время комиссия предлагает учесть объемы распределения э/э компанией "Гарантэнерго М" в тарифе ЧАО "Львовоблэнерго".

 

Теги: #облэнерго #электроэнергия #нкрэку #тарифы
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