Экономика

09:54 19.11.2019

МХП завершил III кв.-2019 с чистой прибылью $104,1 млн при росте выручки на 26,8%

1 мин читать
МХП завершил III кв.-2019 с чистой прибылью $104,1 млн при росте выручки на 26,8%

Агрохолдинг "Мироновский хлебопродукт" (МХП) по итогам июля-сентября 2019 года получил чистую прибыль $104,1 млн, тогда как аналогичный период 2018 года завершил с чистым убытком $48,8 млн.

Согласно квартальной финансовой отчетности холдинга, обнародованной на Лондонской фондовой бирже во вторник, его выручка в третьем квартале возросла на 26,8% - до $559,8 млн, а EBITDA - на 10,1%, до $109 млн.

Валовая прибыль МХП увеличилась на 2,2% – до $93,9 млн, тогда как операционная сократилась на 43,8% – до $39,8 млн.

Теги: #мхп #финрезультат
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

22:27 14.11.2019
"Овостар Юнион" за 9 мес. сократил чистую прибыль в 5,3 раза

"Овостар Юнион" за 9 мес. сократил чистую прибыль в 5,3 раза

21:58 14.11.2019
"Агролига" за 9 мес. увеличила чистую прибыль на 15,6%

"Агролига" за 9 мес. увеличила чистую прибыль на 15,6%

21:55 14.11.2019
"Астарта" за 9 мес. сократила чистую прибыль почти в 3,4 раза

"Астарта" за 9 мес. сократила чистую прибыль почти в 3,4 раза

18:50 11.11.2019
МХП Косюка отрицает прямую связь между взносами в "Фонд поддержки реформ" в период Порошенко и его лоббизмом в США

МХП Косюка отрицает прямую связь между взносами в "Фонд поддержки реформ" в период Порошенко и его лоббизмом в США

10:34 07.11.2019
ArcelorMittal завершила III квартал с убытком, EBITDA превысила прогноз

ArcelorMittal завершила III квартал с убытком, EBITDA превысила прогноз

12:55 30.10.2019
Чистая прибыль ПриватБанка за 9 мес.-2019 года выросла в 5,4 раза

Чистая прибыль ПриватБанка за 9 мес.-2019 года выросла в 5,4 раза

10:41 30.10.2019
ГПЗКУ в январе-сентябре сократила чистый убыток почти в 7,3 раза

ГПЗКУ в январе-сентябре сократила чистый убыток почти в 7,3 раза

09:28 30.10.2019
Чистая прибыль ПроКредит Банка за 9 мес.-2019 года выросла на 9,1%

Чистая прибыль ПроКредит Банка за 9 мес.-2019 года выросла на 9,1%

22:53 21.10.2019
"Кернел" в I кв.-2020 ФГ сократил продажи подсолнечного масла на 26%

"Кернел" в I кв.-2020 ФГ сократил продажи подсолнечного масла на 26%

11:08 12.09.2019
Чистая прибыль ПриватБанка за 8 мес. выросла почти втрое – глава правления

Чистая прибыль ПриватБанка за 8 мес. выросла почти втрое – глава правления

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Бюджетная поддержка аграриев в 2020 году для покупки земли достаточная и предусмотрены дешевые кредиты – уполномоченный Зеленского

По вопросу предельной концентрации с/х земли в одних руках будет найден компромисс ко второму чтению – уполномоченный Зеленского

"Нафтогаз" получил предложение "Газпрома" – топ-менеджер НАК

Шефчович рассчитывает на обсуждение транзитного контракта на уровне президентов Украины и РФ

Укрэксимбанк разместил десятилетние еврооблигации на $100 млн под 9,95%

ПОСЛЕДНЕЕ

США продлили на 90 дней разрешение на работу компаний страны с Huawei

Бюджетная поддержка аграриев в 2020 году для покупки земли достаточная и предусмотрены дешевые кредиты – уполномоченный Зеленского

По вопросу предельной концентрации с/х земли в одних руках будет найден компромисс ко второму чтению – уполномоченный Зеленского

"Нафтогаз" получил предложение "Газпрома" – топ-менеджер НАК

Цены на нефть снижаются, Brent подешевела до $62,2 за баррель

Шефчович рассчитывает на обсуждение транзитного контракта на уровне президентов Украины и РФ

"Нафтогаз" пока не получил официальные предложения от "Газпрома" – топ-менеджер НАК

Золотодобытчик Barrick договорился о продажи доли в австралийском золоторудном активе Super Pit за $750 млн

Запасы алюминия в Японии в октябре сократились на 2,6% с максимума за 3 года

Volkswagen подтвердил прогноз на 2019г и среднесрочные финансовые ориентиры

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА