МХП завершил III кв.-2019 с чистой прибылью $104,1 млн при росте выручки на 26,8%

Агрохолдинг "Мироновский хлебопродукт" (МХП) по итогам июля-сентября 2019 года получил чистую прибыль $104,1 млн, тогда как аналогичный период 2018 года завершил с чистым убытком $48,8 млн.

Согласно квартальной финансовой отчетности холдинга, обнародованной на Лондонской фондовой бирже во вторник, его выручка в третьем квартале возросла на 26,8% - до $559,8 млн, а EBITDA - на 10,1%, до $109 млн.

Валовая прибыль МХП увеличилась на 2,2% – до $93,9 млн, тогда как операционная сократилась на 43,8% – до $39,8 млн.