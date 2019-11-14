Украина в 2020г прогнозирует почти трехкратный рост импорта э/э при небольшом снижении ее производства

Министерство энергетики и охраны окружающей среды Украины заложило в прогнозный баланс электроэнергии объединенной электроэнергетической системы (ОЭС) Украины на 2020 год рост импорта электроэнергии в 2,8 раза – до 4,14 млрд кВт-ч против ожидаемых в текущем году 1,488 млрд кВт-ч.

Согласно обнародованному на сайте министерства балансу, также ожидается рост экспорта электроэнергии с 5,832 млрд кВт-ч в 2019-м до 6,071 млрд кВт-ч в 2020 году.

В то же время внутренне производство электроэнергии страной на следующий год закладывается в объеме 156,748 млрд кВт-ч, что на 0,3% меньше прогноза на 2019-й (157,202 млрд кВт-ч).

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