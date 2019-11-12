Экономика

11:12 12.11.2019

Nissan снизил прогноз на текущий фингод после слабых полугодовых результатов

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Nissan снизил прогноз на текущий фингод после слабых полугодовых результатов

Японский автопроизводитель Nissan Motor снизил прогноз прибыли и продаж на 2019 финансовый год из-за слабого спроса на отечественном рынке, а также в США и Европе, а также скандалов вокруг компании.

По итогам первого финполугодия, которое завершилось 30 сентября, Nissan сократила чистую прибыль на 73,5% - до 65,4 млрд иен по сравнению с 246,3 млрд иен за аналогичный период прошлого года, сообщается в пресс-релизе компании.

Выручка сократилась на 9,6% и составила 5,003 трлн иен против 5,533 трлн иен.

За шесть месяцев компания продала 2,501 млн автомобилей, что на 6,8% ниже показателя за тот же период годом ранее. В том числе в Японии реализация машин снизилась на 1,3% - до 281 тыс., в Китае - на 12,8%, до 718 тыс., в США - на 4,3%, до 679 тыс. Продажи Nissan в Европе, включая Россию, рухнули на 19,7% - до 265 тыс. автомобилей. На других рынках падение составило 11,4%.

Теперь автопроизводитель планирует получить за фингод, который закончится 31 марта 2020 года, чистую прибыль примерно 110 млрд иен против ранее ожидавшихся 170 млрд иен. Прогноз для операционной прибыли был ухудшен до 150 млрд иен с 230 млрд иен, для выручки - до 10,6 трлн иен с 11,3 трлн иен.

По итогам 2018 фингода Nissan получила чистую прибыль в размере 319,138 млрд иен, операционную прибыль - 318,224 млрд иен и выручку - 11,574 трлн иен.

Кроме того, компания объявила во вторник о том, что пока не принято решение о выплате дивидендов за этот год. В мае руководство автопроизводителя представило план, согласно которому дивиденды должны были составить 40 иен на акцию.

Теги: #nissan #прогноз
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